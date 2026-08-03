Sutkinja ekspresno ispitala svjedoke: Kerumov nećak pušten iz istražnog zatvora

Odvjetnik Kerumovog nećaka, Damir Primorac, potvrdio je kako je njegovom klijentu Igoru Sapunaru, Županijski sud u Splitu ukinuo istražni zatvor koji mu je bio određen u petak zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Bila je riječ, kako je objasnio Primorac, o četiri svjedoka.

"Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora", dodao je odvjetnik.

"Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje", naveo je.

Afera Pršut

Podsjetimo, Željko Kerum i njegov nećak Igor Sapunar našli su se u središtu korupcijske afere USKOK-a poznate pod nazivom "Konoba Pršut". Obojica su uhićena zbog sumnje na poticanje zlouporabe položaja i ovlasti.

Prema navodima USKOK-a, Kerum i Sapunar sumnjiče se da su od bivšeg službenika Grada Kaštela, Andrije Polića, tražili i ishodili nezakonitu legalizaciju pet objekata u sklopu Kerumova OPG-a i konobe "Pršut" na području Kaštela.

Prema USKOK-ovu rješenju o provođenju istrage, Igor Sapunar je, kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkih društva u stvarnom vlasništvu Željka Keruma, predsjednika HGS-a, zatražio legalizaciju spornih objekata. USKOK tvrdi da su ozakonili ukupno pet zgrada, od kojih su tri poslovne namjene, a dvije su u funkciji osnovne zgrade.