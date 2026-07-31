Odvjetnik Kerumovog nećaka zatečen odlukom: 'Moram priznati da mi to nije jasno'

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum branit će se sa slobode. USKOK za njega nije zatražio određivanje istražnog zatvora, baš kao ni za službenika Andriju Polića kojeg se sumnjiči da mu je omogućio legalizaciju ilegalnih građevina.

S druge strane, mjesec dana iza rešetaka ide Kerumov nećak Igor Sapunar. Bivši splitski gradonačelnik danas ne izlazi pred medije, a njegov odvjetnik čak kaže da se povlači iz politike.

Kerum se ne javlja

Kerumu ni traga ni glasa. RTL Danas pokušao je s njim stupiti kontakt, ali nije odgovarao na pozive. Mobiteli su isključeni, a njegov odvjetnik je poručio kako Kerum neće do daljnjega istupati u javnost. No, s obzirom na njegov karakter i nastupe iz prošlosti, za očekivati je da će se ipak obratiti u idućim danima.

Što se tiče političke situacije u Splitu, ona je zasad vrlo izgledno stabilna, no tome doprinosi i činjenica da je danas donesena odluka da Kerum u svojoj stranci (HGS) sva prava predsjednika prepušta Igoru Stanišiću, svom dojučerašnjem najbližem suradniku i aktualnom predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita.

Jasno se komuniciralo iz HGS-a i HDZ-a da je koalicija stabilna, to smo čuli i od gradonačelnika Splita Tomislava Šute, koji je rekao da sam gradonačelnik i gradski vijećnici HDZ-a praktički ne komuniciraju s Kerumom; iako u tu tezu dobar dio političkog spektra ne vjeruje. S obzirom na omjer snaga u Gradskom vijeću i činjenicu da se Kerum do daljnjega dijelom maknuo iz političkog života, čini se da je budućnost koalicije na stabilnim nogama.

Odvjetnik Kerumovog nećaka: 'Nije mi to jasno'

Treba spomenuti i sudski pravosudni proces koji se odvijao danas i jučer. Najzanimljivija je činjenica da su Kerum i Polić pušteni da se brane sa slobode. No, Kerumov nećak Igor Sapunar do daljnjega će biti u istražnom zatvoru. Razgovarali smo s njegovim odvjetnikom Damirom Primorcem.

Na pitanje kako je moguće da se Kerum i prvoosumnjičeni u aferi Polić brane sa slobode, a Sapunar ostaje u pritvoru, Primorac navodi: "Moram priznati da ni meni to nije jasno, ali to je diskrecijsko pravo USKOK-a, jer oni su ti koji predlaže u odnosu na koga će tražiti određenje istražnog zatvora."

"Kod svakog kaznenog djela gleda se stupanj intenziteta počinitelja glede inkriminiranog događaja. U ovom slučaju, imamo glavnog počinitelja i dva poticatelji. Osobno držim da je uloga moga branjenika u svemu tome najmanja", dodaje odvjetnik.

Pojašnjava što sada slijedi: "Prema rješenju o određivanju istražnog zatvora, slijedi ispitivanje četiri svjedoka. Čim oni budu ispitani, moj će branjenik biti vani."

Primorca smo pitali i kako će se Sapunar braniti. "Moj branjenik je iznio obranu, odgovarao na pitanje i negirao počinenje kaznenog djela. Doneseno je rješenje o provođenju istrage, sada ide istraga i tijekom nje će se izvoditi dokazi kako bi se moglo odlučiti hoće li se, i u odnosu na koga, podići optužnica", zaključuje naš sugovornik.