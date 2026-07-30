RTL-ov reporter Šuti: 'Premijer se rješava ministara kada se uplete USKOK, hoće li tako biti u Splitu?'

RTL-ov Rade Županović potvrdio je da Željko Kerum ide prema zgradi Županijskog suda gdje bi se trebao licem u lice susresti s tužiteljicom USKOK-a. Razgovarao je s njegovim odvjetnikom Željkom Gulišijom koji je potvrdio tu informaciju. Hoće li Željko Kerum ostati u pritvoru, vrlo izgledno je da će se doznati već večeras nakon što sudac istrage donese konačno rješenje. Hoće li ovo uhićenje dovesti i do nove krize vlasti, jedno je od glavnih pitanja koje bruji gradom već nekoliko dana. Rade je razgovarao s gladonačelnikom Splita, Tomislavom Šutom.

Je li vas iznenadilo uhićenje Željka Keruma? Je li u ovom trenutku ugrožena koalicijska vlast u Gradu Splitu?

Gospodin Željko Kerum, institucije koje obavljaju svoj posao, je u procesu sada i jednostavno mi vjerujemo u Republiku Hrvatsku, državne institucije, odnosno gospodin Željko Kerum uopće nije član Gradskoga vijeća i ja isključivo komuniciram s ljudima koji su u Gradskom vijeću.

Međutim, predsjednik je HGSS-a s kojom je HDZ, odnosno Vaša stranka u koaliciji. On je prvi čovjek stranke s kojom koalirate.

Ali komuniciram s predsjednikom Gradskog vijeća za sve odluke koje se donose u Gradskom vijeću, koje su od interesa za Grad Split i mislim da imamo dobru komunikaciju s gospodinom Stanišićem i ostala tri člana koji su u Gradskom vijeću.

Je li vas iznenadilo? Niste mi odgovorili na to pitanje?

Gledajte, ako postoje bilo kakve indicije na bilo kakva djela, institucije su tu da odrade svoj posao. Ovo je samo dokaz da smo svi jednaki pred zakonom da pravna država funkcionira. Na gospodinu Kerumu je da dokaže svoju nevinost i bilo kakve zaključke u ovom trenutku o počinjenju bilo kakvog kaznenog djela je teško donositi.

Ako se dokaže da je on kriv, hoće li doći do pucanja? I sam premijer Plenković, kad krene istraga Uskoka, rješava se svojih ministara. Hoće li to biti slučaj i u Splitu?

Ali ako nije u Gradskom vijeću u kojem smislu.

Predsjednik je HGSS-a, stranke s kojom koalirate. Predsjednik je, ovlaštena osoba.

On će sigurno razgovarati sa svojim članovima u stranci i mi ne ulazimo u nečiju stranku, ali on ima pravo sa svojim članovima u stranci odlučiti kako i što dalje. To uopće nema nikakve veze.

Čuli smo danas od bivšeg zamjenika gradonačelnika koji kaže da Splitom upravlja kriminalna organizacija na čelu sa Vama i Željkom Kerumom?

Neka kaže koji ga kriminalci financiraju. Čovjek nigdje ne radi, već godinu dana živi od kojih novaca, vozi tuđa vozila, ali ni u jednom trenutku nije pokazao da izađe u javnost i da kaže istinu. Znamo koje su afere iza sebe imali, aferu Brodosplit, Čistoća i niz drugih afera. Protiv njega se vode kazneni postupci koji stoje u ladicama. Zbog čega se to nije pokrenulo? Također, apeliram na pravnu državu da ove sve procese koji su u tijeku da se procesuiraju, a to su ljudi koji su zadnji koji bi trebali govoriti o moralu i o bilo kakvim drugim postupcima.

Je li splitski HDZ spreman za nove izbore ako dođe do toga?

Mi smo uvijek spremni na izbore jer se izbora u jednom trenutku nisam bojao. Meni je na prvom mjestu Grad Split, interes grada Splita, projekti. Vidite koliko projekata se razvija, od prometa, garaža priuštivog stanovanja, domova za starije i niz drugih projekata od sportske infrastrukture koji su jako bitni za razvoj grada. Na Gradsko vijeće isključivo dolaze projekti koji su od interesa za Grad Split, za strateški razvoj našega grada i to je isključivi cilj mog djelovanja i rada i svih onih koji su u Gradskom vijeću, a sve one koji su u Gradskom vijeću, bez obzira jesu li oporba ili su uz vlast, pozivam ih da podrže sve što je od interesa za grad.

Ostaje vidjeti hoće li ti projekti biti provedeni ukoliko se ukaže potreba za tim da Split održi nove izbore. Sve to pada u vodu. Kaže gradonačelnik Splita da to u ovom trenutku, čini se, nije scenarij.