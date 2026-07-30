Marijana Puljak 'oplela' po Šuti i Kerumu: 'Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega'

Željko Kerum, njegov nećak Igor Sapunar i Andrija Polić, bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima, uhićeni su u srijedu navečer u Veloj Luci zbog legalizacije konobe "Pršut".

Uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj "aferi konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Više pročitajte OVDJE.

Puljak: 'Splitom vlada kriminalna sprega'

Cijeli slučaj za RTL Danas komentirala je i saborska zastupnica Marijana Puljak. Poručila je da "Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega". Dodala je da je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta njezin "politički pokrovitelj i knjigovođa".

"Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će se konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju za sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti", poručila je.

Šuta: 'Nije na meni da komentiram'

Podsjetimo, slučaj je ranije komentirao i splitski gradonačelnik. Istaknuo je da Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu. Naglasio je, međutim, važnost nastavka suradnje s vijećnicima Hrvatske građanske stranke, čiji je Kerum predsjednik.

"Kao što je poznato, gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu. S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana.

Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni da komentiram predmete koji su u tijeku niti da istupam kao njegov zastupnik", rekao je Šuta.