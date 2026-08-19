Otkazana predstava Sergeja Trifunovića: 'Osječka kulturna scena živjet će i bez njega'

Iz osječkog Kulturnog centra (KC) u srijedu su izvijestili da je, nakon reakcija javnosti, u dogovoru s organizatorom, otkazano gostovanje srbijanskog glumca Sergeja Trifunovića koji je s predstavom "Ljudi odozgo" trebao igrati u KC-u 8. i 9. rujna.

Naveli su i da Kulturni centar nije organizator, suorganizator ni naručitelj predstave, nego da je riječ isključivo o najmu dvorane u vezi s čime im se bio javio vanjski organizator.

"Nakon reakcija koje su se pojavile u javnosti, razgovarali smo s organizatorom i usuglasili prijedlog da se odustane od gostovanja. Razumijemo osjetljivost ove teme i reakcije dijela javnosti, osobito hrvatskih branitelja, te im pristupamo s punim poštovanjem", izvijestili su iz osječkog KC-a.

Nakon objave o Trifunovićevu gostovanju na društvenim mrežama pojavili su se pozivi na bojkot predstave, u kojima se Trifunoviću poručivalo da nije dobrodošao zbog svojih ranijih izjava o Hrvatskoj. Riječ je o incidentu u Splitu iz 2023. kada je glumac dospio u fokus javnosti. Kažnjen je zbog više prekršaja, a potom je vrijeđao hrvatsku policiju na društvenim mrežama, što je kasnije obrisao.

Predsjednik Upravnog vijeća osječkog KC-a Anto Đapić objavio je na Facebooku da ni on niti bilo koji član ili članica Vijeća nisu imali saznanja o iznajmljivanju prostora KC-a Trifunoviću, zbog čega je bio neugodno iznenađen, a podsjetio je i da je Trifunoviću jedno vrijeme bio i uskraćen boravak u Republici Hrvatskoj.

Činjenica da se Upravno vijeće KC-a ne upliće u komercijalne djelatnosti Uprave dodatno pojačava odgovornost ravnatelja u takvim situacijama, naveo je te dodao je za njega kao predsjednika Upravnog vijeća to gostovanje "apsolutno neprihvatljivo".

"Reakcije javnosti i braniteljske populacije potpuno su opravdane, a osječka Kulturna scena itekako će živjeti bez gostovanja Sergeja Trifunovića i sličnih", poručio Đapić.

Predstava "Ljudi odozgo" u kojoj jednu od glavnih uloga ima srpski glumac Sergej Trifunović, a trebala se odigrati u osječkom KC-u, nastala je prema hit komediji "Los vecinos de arriba" španjolskog autora Cesca Gaya. Radnja prati bračni par koji je na večeru pozvao susjede s kata iznad.

Trifunovićev skandal u Splitu

Podsjetimo, Sergej Trifunović se prije tri godine našao u središtu velikog skandala nakon uhićenja i serije prekršaja u Splitu. Incident je započeo na splitskoj plaži Kaštelet. Građani su prijavili Trifunovića jer je svog njemačkog ovčara držao bez povodca i brnjice na plaži gdje psima pristup nije dopušten.

Kada su stigli policijski službenici i komunalno redarstvo, glumac je počeo verbalno napadati, vrijeđati i omalovažavati policajce. Zbog toga je priveden u službene prostorije.Istoga dana na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu kažnjen je s nekoliko stotina eura zbog narušavanja javnog reda i mira te zbog držanja životinje bez nadzora.

Samo dan nakon toga policija ga je ponovno zatekla u Splitu kako istog psa šeta gradom bez povodca, zbog čega mu je izrečena nova novčana kazna na licu mjesta.

Nakon što je napustio Hrvatsku, Trifunović je na svom Instagram profilu objavio niz žestokih uvreda na račun hrvatske policije. Između ostalog, splitske policajce usporedio je s ustašama, nazvao ih "crnokošuljašima" i optužio ih za maltretiranje i iznuđivanje novca

Kao izravnu reakciju na te uvrede, Policijska uprava splitsko-dalmatinska izdala je službeno priopćenje te mu je zabranjen ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj na razdoblje od godinu dana.