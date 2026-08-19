Nekoć je bilo dom zastrašujućeg mitskog čudovišta, sada je pravi raj koji mami ljepotom
U usporedbi s popularnijim odredištima, Scilla nudi uvid u prošlost, spajajući prirodne ljepote obale s autentičnim južnotalijanskim gostoprimstvom. Scilla se predstavlja kao bezvremensko odredište gdje se duh Kalabrije susreće sa srcem Mediterana, što je čini lokacijom vrijednom duljeg posjeta
Na kalabrijskoj obali Costa Viola, slikoviti gradić Scilla postaje sve cjenjeniji dragulj juga Italije. Ovo mjesto, prožeto mitologijom iz Homerove Odiseje, nekoć je bilo dom zastrašujućeg morskog čudovišta.
Danas posjetitelje privlači jedinstvenim ugođajem i autentičnim mediteranskim iskustvom, udaljeno od vreve popularnijih odredišta. Scilla predstavlja spoj legende i prirodne ljepote, mjesto na kojem se stječe dojam da vrijeme teče sporije, u ritmu valova Tirenskog mora, piše Britannica.
Povezanost s grčkom mitologijom
Ime grada neraskidivo je povezano s grčkom mitologijom. Prema Homerovom epu, Scila je bila nimfa koju je čarobnica Kirka pretvorila u čudovište sa šest glava. Osuđena na život u špilji ispod stijena, vrebala je na mornare u Mesinskom tjesnacu, nasuprot Haribdi, nemani koja je stvarala opasne virove.
Odisej je, prema predaji, morao proći između njih, svjesno žrtvujući šestoricu svojih ljudi Scili kako bi spasio ostatak posade i brod. Ta drevna priča i danas daje poseban pečat mjestu, a pogled sa zidina drevne tvrđave čini legendu gotovo opipljivom.
Venecijanski san na jugu Italije
Posebno se ističe Chianalea, drevna ribarska četvrt poznata pod nadimkom "male Venecije juga". U ovom dijelu grada pastelne kuće uzdižu se izravno iz mora, a temelje im zapljuskuju valovi. Uske, kamenom popločane ulice prolaze između zgrada, otkrivajući prolaze gdje su čamci privezani uz sam kućni prag.
Šetnja ovim predjelom nudi jedinstven doživljaj: miris soli, zvuk mora i prizori ribara koji popravljaju mreže stvaraju atmosferu spokoja. Autentičnosti pridonose i restorani čije su drvene terase izgrađene iznad vode. Zbog svoje očuvanosti i ljepote, Chianalea je uvrštena na popis najljepših sela u Italiji, nudeći posjetiteljima doživljaj mjesta u kojem se moderni život čini dalekim.
Tvrđava na stijeni i odmor na Plaži sirena
Scillom dominira Castello Ruffo, impozantna tvrđava smještena na rtu koji razdvaja Chianaleu od Marine Grande. Njezini temelji datiraju iz 5. stoljeća prije Krista, a kroz povijest su je nadograđivali Grci, Rimljani i Normani, dok je današnji izgled dobila pod vlašću obitelji Ruffo.
Nekadašnja ključna obrambena točka, danas pruža izvanredan panoramski pogled na Mesinski tjesnac, Siciliju i Eolske otoke. Ispod tvrđave prostire se Marina Grande, dinamičniji dio grada, s dugom šljunčanom plažom poznatom kao Spiaggia di Scilla. Kristalno čisto more i pogled na dvorac čine je pogodnim mjestom za odmor. Središnje mjesto okupljanja je Piazza San Rocco, trg koji je poznat po pogledu na zalazak sunca.
Okusi mora i tradicija duga tisućljećima
Identitet Scille neraskidivo je vezan uz more i tisućljetnu tradiciju ribolova. Grad je poznat po lovu na sabljarku (pesce spada), koji se i danas provodi na tradicionalan način. Ribari koriste posebne drvene brodove, poznate kao "feluccas", s visokim jarbolom za promatranje i dugom platformom s koje se riba lovi harpunom.
Ova drevna tehnika, nepromijenjena stoljećima, zahtijeva iznimnu vještinu koja se prenosi s koljena na koljeno. Lokalna gastronomija temelji se na svježim morskim plodovima, a među specijalitetima se ističe sendvič sa sabljarkom. Uz čašu lokalnog vina, Scilla IGT, gastronomski doživljaj autentične Kalabrije je potpun.
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