Nekoć je bilo dom zastrašujućeg mitskog čudovišta, sada je pravi raj koji mami ljepotom

Na kalabrijskoj obali Costa Viola, slikoviti gradić Scilla postaje sve cjenjeniji dragulj juga Italije. Ovo mjesto, prožeto mitologijom iz Homerove Odiseje, nekoć je bilo dom zastrašujućeg morskog čudovišta.

Danas posjetitelje privlači jedinstvenim ugođajem i autentičnim mediteranskim iskustvom, udaljeno od vreve popularnijih odredišta. Scilla predstavlja spoj legende i prirodne ljepote, mjesto na kojem se stječe dojam da vrijeme teče sporije, u ritmu valova Tirenskog mora, piše Britannica.

#eurosummer #italytravel #slowtravel #mediterranean ♬ siberia unreleased - Siberia @travelento Italy's best kept secret might just be its coastline in Calabria. Similar waters to Sardinia, a fraction of the crowds and beaches that rival anything else in the Mediterranean. We have been curating this region and these five are the five beaches I couldn't recommend more. 📍 Spiaggia Arcomagno, San Nicola Arcella A natural rock arch framing crystal clear water between the Amalfi Coast and Tropea. One of the most stunning beaches in Italy and the reason we drove from Rome to Calabria instead of taking the train. Entry is managed and tickets cost €4 per adult. Book in advance in high season. A 15 to 20 minute hike to get down, worth every step. 📍 Spiaggia Michelino A wild beach that requires a short hike down steep stairs to reach. No facilities on site so bring drinks, snacks and sun protection. The water colour here is extraordinary and the effort to get there keeps it beautifully uncrowded. One of those beaches you remember for years. 📍 Spiaggia della Rotonda, Tropea Right below Tropea town, which makes it almost impossibly rare. Waters this clear this close to a town simply do not happen in most of Italy. Mostly public with a lido option too. The combination of the clifftop town above and the turquoise sea below is one of the most unique and beautiful settings I have found anywhere. 📍 Spiaggia Marinella di Zambrone Two bays, wild and completely unspoiled. The hike down is easy and well maintained. Bring everything you need as there are no facilities. The kind of beach that makes you feel like you found something nobody else knows about. 📍 Tonnara di Palmi, Costa Viola A place locals keep quietly to themselves. Dramatic rock formations rising from the sea that reminded me of Tonnara di Scopello in Sicily. Mostly wild and unserviced but with a lido option nearby. The history of the old tuna fishing industry gives it a soul that more famous beaches simply do not have. Full details on parking, lidos and more stunning beaches across Calabria are going into my curated guide. Comment CALABRIA to join the waitlist. Follow along for more of this extraordinary region. #calabria

Povezanost s grčkom mitologijom

Ime grada neraskidivo je povezano s grčkom mitologijom. Prema Homerovom epu, Scila je bila nimfa koju je čarobnica Kirka pretvorila u čudovište sa šest glava. Osuđena na život u špilji ispod stijena, vrebala je na mornare u Mesinskom tjesnacu, nasuprot Haribdi, nemani koja je stvarala opasne virove.

Odisej je, prema predaji, morao proći između njih, svjesno žrtvujući šestoricu svojih ljudi Scili kako bi spasio ostatak posade i brod. Ta drevna priča i danas daje poseban pečat mjestu, a pogled sa zidina drevne tvrđave čini legendu gotovo opipljivom.

Venecijanski san na jugu Italije

Posebno se ističe Chianalea, drevna ribarska četvrt poznata pod nadimkom "male Venecije juga". U ovom dijelu grada pastelne kuće uzdižu se izravno iz mora, a temelje im zapljuskuju valovi. Uske, kamenom popločane ulice prolaze između zgrada, otkrivajući prolaze gdje su čamci privezani uz sam kućni prag.

Šetnja ovim predjelom nudi jedinstven doživljaj: miris soli, zvuk mora i prizori ribara koji popravljaju mreže stvaraju atmosferu spokoja. Autentičnosti pridonose i restorani čije su drvene terase izgrađene iznad vode. Zbog svoje očuvanosti i ljepote, Chianalea je uvrštena na popis najljepših sela u Italiji, nudeći posjetiteljima doživljaj mjesta u kojem se moderni život čini dalekim.

Tvrđava na stijeni i odmor na Plaži sirena

Scillom dominira Castello Ruffo, impozantna tvrđava smještena na rtu koji razdvaja Chianaleu od Marine Grande. Njezini temelji datiraju iz 5. stoljeća prije Krista, a kroz povijest su je nadograđivali Grci, Rimljani i Normani, dok je današnji izgled dobila pod vlašću obitelji Ruffo.

Nekadašnja ključna obrambena točka, danas pruža izvanredan panoramski pogled na Mesinski tjesnac, Siciliju i Eolske otoke. Ispod tvrđave prostire se Marina Grande, dinamičniji dio grada, s dugom šljunčanom plažom poznatom kao Spiaggia di Scilla. Kristalno čisto more i pogled na dvorac čine je pogodnim mjestom za odmor. Središnje mjesto okupljanja je Piazza San Rocco, trg koji je poznat po pogledu na zalazak sunca.

Okusi mora i tradicija duga tisućljećima

Identitet Scille neraskidivo je vezan uz more i tisućljetnu tradiciju ribolova. Grad je poznat po lovu na sabljarku (pesce spada), koji se i danas provodi na tradicionalan način. Ribari koriste posebne drvene brodove, poznate kao "feluccas", s visokim jarbolom za promatranje i dugom platformom s koje se riba lovi harpunom.

Ova drevna tehnika, nepromijenjena stoljećima, zahtijeva iznimnu vještinu koja se prenosi s koljena na koljeno. Lokalna gastronomija temelji se na svježim morskim plodovima, a među specijalitetima se ističe sendvič sa sabljarkom. Uz čašu lokalnog vina, Scilla IGT, gastronomski doživljaj autentične Kalabrije je potpun.

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