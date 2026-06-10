Lutka tjera posjetitelje iz muzeja: 'Aktivira alarme i grebe oženjene muškarce'

Muzej ukletih predmeta u Rotherhamu postao je odredište za entuzijaste i znatiželjnike koji se žele osobno suočiti s porculanskom lutkom, čija priča privlači veliku pažnju javnosti.

Porculanska lutka u vjenčanici, naizgled bezazlenog izgleda, postala je središte paranormalnih zbivanja. Lutka, poznata pod imenom Elizabeth, smatra se jednom od najukletijih u Velikoj Britaniji, a svjedočanstva o njezinim navodnim napadima opisuju događaje koji posjetitelje tjeraju na paničan bijeg, piše Yahoo.

♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya @keeper.of.spirits Come and look around the Haunted Objects Museum (Poltergeist House) with me! 👻👀 Somewhere nestled in the streets of Rotherham is a museum full of some of the most bizarre and unique objects you could ever come across. The museum itself is completely hidden, appearing as regular old shop fronts, without so much as a sign to suggest it’s there at all. The Haunted Objects Museum was set up by Lee Steer, founder of Ghosts of Britain, to house some of the most haunted objects all in one building, and what started as a small collection of supposedly haunted items in his own home continued to expand and become what it is today. Since opening, the museum has been a hotspot for paranormal investigators and lovers of the creepy and macabre alike to come in and see what’s really hiding behind these walls. This unsuspecting museum is home to objects such as a real (used!) mortuary slab, a bell said to ring by itself, the death mask of famous occultist Aleister Crowley, and (possibly the most well known item) the UK’s most haunted doll, Elizabeth! I had the privilege of tagging along to spend a full 12 HOURS here investigating to see if we could uncover the secrets of this amazing building. You can find the full video of Hunting the Haunted Episode 2 on YouTube now at the link in my bio 🖤 #paranormalinvestigation #ghosttok #ghostofbritain #hauntedobjectsmuseum #spookytok

Misterij iz rudarske kuće

Priča o Elizabeth započinje 2017. godine, kada ju je paranormalni istražitelj Lee Steer kupio putem internetske aukcije za približno 1000 eura, potaknut glasinama o njezinim navodnim paranormalnim aktivnostima.

Nakon što je lutku godinu dana držao u svom domu, gdje su zabilježeni brojni neobjašnjivi fenomeni, Steer ju je premjestio u svoj Muzej ukletih predmeta. Muzej je smješten u staroj rudarskoj kući u Rotherhamu, poznatoj po paranormalnim aktivnostima, što je dodatno pridonijelo jezivoj reputaciji lutke. U tom okruženju, Elizabeth je, sa staklenim očima i jezivim fiksnim osmijehom, postala središnja atrakcija, ali i predmet straha za brojne posjetitelje.

Foto: Profimedia

Napadi na muškarce

Prema evidenciji vlasnika muzeja, Leeja Steera, zabilježeno je više od 26 slučajeva u kojima su posjetitelji prijavili fizičke napade, poput ogrebotina i opeklina, za koje optužuju lutku Elizabeth. U početku se činilo da je njezina agresija usmjerena isključivo na muškarce, s posebnim naglaskom na oženjene.

Foto: Profimedia

"Ima reputaciju da aktivira protupožarne alarme i grebe oženjene muškarce", izjavio je Steer za YorkshireLive. Osim navodnih fizičkih napada, prisutnost lutke povezuje se s električnim smetnjama, treperenjem svjetala i noćnim morama posjetitelja.

U nastojanju da istraže ove tvrdnje, Steer i njegov tim postavili su senzore pokreta i vibracija oko Elizabeth. Uređaji su se opetovano aktivirali bez vidljivog uzroka, što je protumačeno kao pokazatelj nevidljive prisutnosti. Dodatno, audio snimke zabilježile su neobjašnjivo mrmljanje i šapate, što je dodatno pojačalo sumnje u paranormalnu aktivnost.

'Ona je treća osoba u našoj vezi'

Situacija se značajno promijenila 2023. godine, kada je Lee Steer započeo vezu sa Sarah Carter. Navodna agresija lutke Elizabeth tada se preusmjerila, a njezini postupci protumačeni su kao izrazito ljubomorni.

"Ona je treća osoba u našoj vezi", izjavila je Sarah, koja je postala primarna meta napada. Lee objašnjava: "Ljudi kažu da je Elizabeth zaštitnički nastrojena prema meni pa cilja Saru. Njezina aktivnost postaje sve jača kada je Sarah u blizini".

Incidenti su se navodno događali prvenstveno kada bi Sarah bila sama. Jedan od takvih događaja zbio se pri ulasku u muzej, kada su čuli glasove s gornjeg kata. Dok je Lee otišao provjeriti izvor zvuka, Sarah je na trenutak ostala sama, nakon čega su se svjetla ugasila, što je izazvalo njezinu paničnu reakciju. Sarah Carter, koja prethodno nije imala iskustva s paranormalnim, sada tvrdi da nosi fizičke ožiljke, uključujući ogrebotine i crvene tragove na vratu i leđima, koje pripisuje opsjednutoj lutki.

Foto: Profimedia

Ljubomora i slomljena suparnica

Navodna ljubomora eskalirala je dolaskom nove uklete lutke u muzej. Samo nekoliko sati nakon njezinog dolaska, Sarah je prijavila osjećaj žarenja na vratu i pojavu svježih ogrebotina. Vlasnici su odlučili snimiti trenutak otvaranja kutije s novom lutkom ispred Elizabeth, koja je, prema Leejevim riječima, djelovala "vrlo mrzovoljno".

Zbog sigurnosti, nova je lutka potom zaključana u zasebnu prostoriju. Sljedećeg dana, par je pronašao novu lutku s potpuno smrskanom porculanskom nogom, iako je soba bila zaključana i nitko joj nije imao pristup.

"Bila je uništena, nepopravljiva. Sve se čini previše slučajno da bi bilo tek puka slučajnost", izjavila je Sarah, uvjerena da je za uništenje odgovorna Elizabeth.

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