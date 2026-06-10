Lutka tjera posjetitelje iz muzeja: 'Aktivira alarme i grebe oženjene muškarce'
Reputacija lutke Elizabeth proširila se diljem Velike Britanije, dijelom zahvaljujući i pojavljivanjima na nacionalnoj televiziji, čime je postala poznat slučaj u krugovima istraživača paranormalnog
Muzej ukletih predmeta u Rotherhamu postao je odredište za entuzijaste i znatiželjnike koji se žele osobno suočiti s porculanskom lutkom, čija priča privlači veliku pažnju javnosti.
Porculanska lutka u vjenčanici, naizgled bezazlenog izgleda, postala je središte paranormalnih zbivanja. Lutka, poznata pod imenom Elizabeth, smatra se jednom od najukletijih u Velikoj Britaniji, a svjedočanstva o njezinim navodnim napadima opisuju događaje koji posjetitelje tjeraju na paničan bijeg, piše Yahoo.
Misterij iz rudarske kuće
Priča o Elizabeth započinje 2017. godine, kada ju je paranormalni istražitelj Lee Steer kupio putem internetske aukcije za približno 1000 eura, potaknut glasinama o njezinim navodnim paranormalnim aktivnostima.
Nakon što je lutku godinu dana držao u svom domu, gdje su zabilježeni brojni neobjašnjivi fenomeni, Steer ju je premjestio u svoj Muzej ukletih predmeta. Muzej je smješten u staroj rudarskoj kući u Rotherhamu, poznatoj po paranormalnim aktivnostima, što je dodatno pridonijelo jezivoj reputaciji lutke. U tom okruženju, Elizabeth je, sa staklenim očima i jezivim fiksnim osmijehom, postala središnja atrakcija, ali i predmet straha za brojne posjetitelje.
Napadi na muškarce
Prema evidenciji vlasnika muzeja, Leeja Steera, zabilježeno je više od 26 slučajeva u kojima su posjetitelji prijavili fizičke napade, poput ogrebotina i opeklina, za koje optužuju lutku Elizabeth. U početku se činilo da je njezina agresija usmjerena isključivo na muškarce, s posebnim naglaskom na oženjene.
"Ima reputaciju da aktivira protupožarne alarme i grebe oženjene muškarce", izjavio je Steer za YorkshireLive. Osim navodnih fizičkih napada, prisutnost lutke povezuje se s električnim smetnjama, treperenjem svjetala i noćnim morama posjetitelja.
U nastojanju da istraže ove tvrdnje, Steer i njegov tim postavili su senzore pokreta i vibracija oko Elizabeth. Uređaji su se opetovano aktivirali bez vidljivog uzroka, što je protumačeno kao pokazatelj nevidljive prisutnosti. Dodatno, audio snimke zabilježile su neobjašnjivo mrmljanje i šapate, što je dodatno pojačalo sumnje u paranormalnu aktivnost.
'Ona je treća osoba u našoj vezi'
Situacija se značajno promijenila 2023. godine, kada je Lee Steer započeo vezu sa Sarah Carter. Navodna agresija lutke Elizabeth tada se preusmjerila, a njezini postupci protumačeni su kao izrazito ljubomorni.
"Ona je treća osoba u našoj vezi", izjavila je Sarah, koja je postala primarna meta napada. Lee objašnjava: "Ljudi kažu da je Elizabeth zaštitnički nastrojena prema meni pa cilja Saru. Njezina aktivnost postaje sve jača kada je Sarah u blizini".
Incidenti su se navodno događali prvenstveno kada bi Sarah bila sama. Jedan od takvih događaja zbio se pri ulasku u muzej, kada su čuli glasove s gornjeg kata. Dok je Lee otišao provjeriti izvor zvuka, Sarah je na trenutak ostala sama, nakon čega su se svjetla ugasila, što je izazvalo njezinu paničnu reakciju. Sarah Carter, koja prethodno nije imala iskustva s paranormalnim, sada tvrdi da nosi fizičke ožiljke, uključujući ogrebotine i crvene tragove na vratu i leđima, koje pripisuje opsjednutoj lutki.
Ljubomora i slomljena suparnica
Navodna ljubomora eskalirala je dolaskom nove uklete lutke u muzej. Samo nekoliko sati nakon njezinog dolaska, Sarah je prijavila osjećaj žarenja na vratu i pojavu svježih ogrebotina. Vlasnici su odlučili snimiti trenutak otvaranja kutije s novom lutkom ispred Elizabeth, koja je, prema Leejevim riječima, djelovala "vrlo mrzovoljno".
Zbog sigurnosti, nova je lutka potom zaključana u zasebnu prostoriju. Sljedećeg dana, par je pronašao novu lutku s potpuno smrskanom porculanskom nogom, iako je soba bila zaključana i nitko joj nije imao pristup.
"Bila je uništena, nepopravljiva. Sve se čini previše slučajno da bi bilo tek puka slučajnost", izjavila je Sarah, uvjerena da je za uništenje odgovorna Elizabeth.
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