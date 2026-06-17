Uskoro ćemo se 'pržiti', ali prije toga pljuskovi i grmljavina! Meteorologinja otkrila gdje će ih biti

Iako smo već pod utjecajem prostrane anticiklone sa zapada, navečer su mogući su pljuskovi i grmljavina u kopnenim krajevima, a onda će se vruć zrak s jugozapada potpuno proširiti i zahvatiti Hrvatsku zbog čega krajem tjedna možemo govoriti i o toplinskom valu.

Ujutro u većem dijelu zemlje sunčano, malo više oblaka u središnjem dijelu unutrašnjosti gdje tijekom noći može pasti i malo kiše. Na Jadranu vedro uz slab burin, a temperatura od 12 do 15 u unutrašnjosti i oko 20 Celzijevih stupnjeva na Jadranu.

U drugom dijelu dana u središnjem dijelu unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Najviša dnevna temperatura popet će se do 30 Celzijevih stupnjeva, ali prema večeri i osobito u noći na četvrtak nad ovaj dio doći će i nešto vlažnijeg, nestabilnog zraka što će biti uzrok jačem razvoju oblaka i pljuskova, moguća i grmljavina. Uz taj prodor bit će i umjerenog sjeveroistočnog vjetra.

Istočni dio također će zahvatiti ove nestabilnosti - uglavnom Podravinu i gorje zapadne Slavonije, ali pljuskova može biti i u Posavini. Važno je reći da će veći dio dana biti sunčan i vruć, a jači razvoj oblaka očekuje se tek u večernjim satima.

Jug zemlje i danas uživa u ljetnom vremenu. Bit će sunčano i vruće s najvišom dnevnom temperaturom 30 ili 31 Celzijev stupanj. Toplo je i u moru - uglavnom između 22 i 24. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak.

Na sjevernom dijelu vrlo slično - sunčano, vrlo toplo ili vruće uz umjeren maestral i već toplo more. U gorju navečer može biti jačeg razvoja oblaka, a postoji i mogućnost za pljusak praćen grmljavinom.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u četvrtak postoji mogućnost za poneki pljusak praćen grmljavinom i to u unutrašnjosti Istre, u Lici i Gorskom kotaru pa i dalmatinskom zaleđu, a onda prema kraju tjedna i za mnoge produženom vikendu čekaju nas prave vrućine i kao što je već bilo govora i u vijestima ranije - može se govoriti i o toplinskom valu. Temperatura će rasti, osobito vruće bit će u nedjelju i na praznik u ponedjeljak, ali ono što će svakako pridonositi težini su i tople noći. Najviša dnevna temperatura popet će se na 35 Celzijevih stupnjeva, u nekim mjestima poput Knina ili u Slavoniji bit će to i koji stupanj iznad.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na Jadranu vrlo slično s tim da će ovdje i noći biti vrlo tople - tamo negdje od vikenda temperatura se noću uglavnom neće spuštati ispod 25, 26 Celzijevih stupnjeva. Neće baš biti rashlađivanja ni od vjetra - noću će puhati slab burin, a tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadnjak. Što se tiče temperature mora - ona je sada uglavnom između 22 i 24 Celzijeva stupnja, ali sljedećih dana u ovim uvjetima sunčanog i vrućeg vremena, još će se zagrijati na 25 pa i više.

Još danas i u četvrtak večernji pljuskovi u kopnenom dijelu, a onda od petka možemo govoriti o novom toplinskom valu u kojem će u nedjelju i ponedjeljak temperatura često i prelaziti 35 Celzijevih stupnjeva.