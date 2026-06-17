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[KVIZ] Mislite da znate sve o sportovima s loptom? Dokažite to na ovim pitanjima

[KVIZ] Mislite da znate sve o sportovima s loptom? Dokažite to na ovim pitanjima
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Foto: Shutterstock

Koliko najviše dodira s loptom ima jedna momčad u odbojci prije nego što je mora prebaciti preko mreže?

17.6.2026.
6:06
Webcafe.hr
Shutterstock
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Svaki sport krije brojne tajne, od porijekla svojih pravila do povijesne važnosti u kulturi i društvu. Njihova složenost i elegancija čine ih neizostavnim dijelom života diljem svijeta, bilo da se radi o školskom igralištu ili vrhunskom profesionalnom natjecanju. No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza najpopularnijih sportova? Mislite li da znate sve o njihovim pravilima, legendama ili rekordima?

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