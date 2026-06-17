Želi 5:0 za Engleze, ali prognozira drugačije. Britanski veleposlanik: 'Srce me boli zbog onog gola Mandže'

Volio bih da bude 5:0 za Englesku, ali bit će 1:1 - prognozirao je tako rezultat za Direkt britanski veleposlanik u Hrvatskoj. Javed Patel priznao nam je i da mu Mandžukićev gol iz Rusije još uvijek slama srce. Što očekuje od sutrašnjeg dvoboja? I vjeruju li i dalje da se nogomet vraća kući? Sve ga je ispitao Direktov reporter.

Gospodine ambasadore, hvala vam puno što ste nas primili u svojoj rezidenciji.

Nema na čemu.

Jako je lijepo ovdje, a tu će biti i zabava. Ne samo zbog nogometa, neće biti samo gledanje utakmice, nego se slavi i kraljev rođendan, je li tako?

Tako je, slavimo u ovo doba godine što se uglavnom poklapa s paradom "Nošenja zastave" u Londonu. To je tradicionalno vrijeme kada slavimo kraljev rođendan.

Da, zato što je kraljev rođendan u studenom, zar ne?

Tako je, on ima pravo na dva rođendana. Službeno slavlje je obično u ovo doba godine, dijelom zato što je vrijeme odlično. Tako imamo priliku pokazati ono najbolje od britanskih vrtnih zabava.

Da, nitko ne želi kišu u studenom, za što su vrlo velike šanse. Dakle, osim toga, sutra imamo i prvu utakmicu grupne faze...

Jedna mala utakmica.

...između Engleske i Hrvatske. Želim znati kakva su vaša očekivanja?

Volio bih reći da će Engleska pobijediti s 5:0, ali prilično sam siguran da se to neće dogoditi.

Učinili su to već jednom.

Da, ali to je bilo davno. Hrvatska i Engleska su izvrsne momčadi. Mislim da će biti prilično čvrsta utakmica, a Engleska ima tradiciju da prvu utakmicu odigra neriješeno. Zato mislim da će biti 1:1, podjela bodova.

1:1. Dakle, ostat ćete diplomatski neutralni.

Potpuno neutralan.

Što je s ostalim ljudima u ambasadi, jesu li podijeljeni, jesu li više za Englesku ili za Hrvatsku?

Možda ste vidjeli na našim društvenim mrežama.

Jesam, vidio sam.

Hodao sam po ambasadi i pitao ljude koga će podržavati...

Taj video mi govori da se nadate kako će se ljudi uzbuditi oko utakmice, je li tako?

Apsolutno! Hrvatska je zemlja koja voli nogomet, ja sam čovjek koji voli nogomet, tako je lijepo biti u zemlji kojoj nogomet donosi toliko radosti. Ne mogu dočekati, zbilja sam uzbuđen oko utakmice.

Moram vas pitati, prije osam godina, možda se sjećate gdje ste bili za utakmicu polufinala...

Nadao sam se da me nećete podsjetiti.

Sjećate li se? Niste bili ovdje, ali kako pamtite tu utakmicu?

Toliko smo blizu bili ulasku u finale. Sjećam se kako je utakmica otišla u produžetke, i da sam imao osjećaj kako može otići na bilo koju stranu. Hrvatska je te godine imala tako sjajnu ekipu. Mnogi od tih igrača i dalje igraju za hrvatsku momčad. Ali, bio je to trenutak koji slama srce kada je Mandžukić zabio u produžetku. Slomio je sva engleska srca, a Hrvatska je onda otišla u finale, što je bilo izvanredno postignuće. Bio sam jako tužan što Hrvatska nije mogla i do kraja. Dakle, iako sam bio razočaran zbog Engleske, zbilja sam želio da Hrvatska pobijedi.

Prošlo je osam godina, i Harry Kane i Luka Modrić su i dalje vođe svojih momčadi. Ali čini se da je Engleska puno čvršća, posebno u srednjem redu, s Bellinghamom i, kako se zove ovaj drugi, Rice?

Da, Declan Rice, moj apsolutni junak. Mislim da je ova engleska momčad zbilja snažna i mislim da imamo veliku šansu. Možda sam pomalo pristran, ali mislim da bismo ove godine zbilja mogli uspjeti. Imamo zbilja jaku ekipu, puna je Arsenalovih igrača, mog omiljenog kluba. Kad bi mogli prenijeti taj zamah iz ove sezone Premier lige, tko zna.

Usporedili smo New York Knickse s engleskom reprezentacijom, gotovo je jednako vrijeme. Knicksi su čekali 53 godine, Engleska čeka 60 godina. Naša voditeljica je rekla da biste trebali čekati još četiri godine.

Možda je vrijeme. Čini se da 2026. nešto kuha za momčadi koje dugo nisu pobijedile. Možda je ovo godina kada autsajderi iskaču. Ja sam pun nade, mislim da Engleska ima dobru momčad, ali ima osam ili devet reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu od kojih svaka ima vrlo dobre šanse. Ja se samo nadam da Engleska može biti bolja onoliko koliko je potrebno.

Ok, iduća stvar koju bih vas pitao, ovdje ste niti deset mjeseci, ali koliko shvaćam, učili ste hrvatski jezik i prije nego što ste postali ambasador. I u filmiću na društvenim mrežama ste pričali hrvatski. Jeste li možda naučili neku od hrvatskih navijačkih pjesama koje se pjevaju na stadionima?

Pa, ne bih baš rekao da sam naučio hrvatske navijačke pjesme. Nedavno sam bio na utakmici Hajduka i Dinama. Kolega je bio pokraj mene i pitao sam ga što pjevaju. Nisam siguran da možemo pustiti u eter neke od riječi koje su se koristile.

Bilo je psovki.

Ali volim tu vatrenu atmosferu i strast hrvatskih nogometnih navijača.

Osim nogometa, što ste još tijekom ovih deset mjeseci zavoljeli u Hrvatskoj, ljude, hranu, mjesta?

Uhvatili ste sve ovim što ste rekli. I ljudi i mjesta. Mislim da su Hrvati bili doista topli i puni dobrodošlice. Gotovo svatko koga sam upoznao i svih slojeva društva su me dočekali srdačno. A mjesta na kojima sam bio, kakve li prekrasne zemlje. Od otoka, preko putovanja po Istri, Slavoniji, Dalmaciji, sve je zapanjujuće. Imam još tri godine ovdje i jako se veselim da još puno toga naučim.

Moram vas pitati i za najdražu hranu od hrvatskih specijaliteta?

Jeo sam puno nevjerojatne hrane ovdje, zbog čega je ostati u formi priličan izazov. Ali jedna stvar se ističe. Bio sam u Samoboru prije nekoliko mjeseci i probao sam kremšnite prvi put. Moj bože, čudesno. Ako bih birao jednu hranu koju bih nosio natrag sa sobom u izobilju, to bi bile kremšnite.

Dobro, možda nešto od glavnih jela?

Tko ne voli ćevape. Tako jednostavno jelo, a tako ukusno. I toliko u skladu s ovom zemljom.

Koja vam je najdraža riječ na hrvatskom?

Dvije su riječi koje dobro odražavaju karakter Hrvata. Mislim da su Hrvati dosta smireni i opušteni ljudi. Dakle, prva je "pomalo", a druga je "budem". To su izrazi koje, kad ih čujem, pomislim 'to je tako hrvatski'. Mislim da ljudi ovdje općenito žele marljivo raditi i uživati u životu. Imate prekrasno vrijeme, prekrasne krajolike, što ne voljeti dok ste ovdje.

Na kraju, reći ću vam hvala za ovaj razgovor.

Hvala vama, drago mi je da smo se upoznali.