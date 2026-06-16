Astrologinja o tome što čeka Hrvatsku protiv Engleske: Otkrila kako očekuje da će završiti utakmica

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. je počelo, a nogometna euforija već se itekako osjeća i među hrvatskim navijačima. Naši Vatreni prvu utakmicu igraju u srijedu, 17. lipnja, protiv Engleske u 22 sata na Dallas Stadiumu u Arlingtonu.

Navijači su već pripremili kockice, dresove, zastave i neizostavne grickalice te s nestrpljenjem čekaju prvi sučev zvižduk. Atmosfera se polako zagrijava, a uzbuđenje raste iz sata u sat.

I dok se mnogi nadaju velikoj pobjedi Hrvatske, sigurno je da se jednako toliko njih pita kako bi ova utakmica zaista mogla završiti. Hoće li Vatreni već u svom prvom nastupu pokazati snagu, mogu li iznenaditi Engleze i kakva će ih energija pratiti.

Kontaktirali smo astrologinju Anđelku Subašić, koja nam je detaljno otkrila što očekuje Hrvatsku u velikom ogledu protiv Engleske, a također osvrnula se i na ostale utakmice tijekom prvenstva.

Foto: Privatna arhiva

Rezultat prve utakmice

Kako tvrdi, početak prve utakmice mogao bi više ići na ruku Englezima.

"Bit će puno strasti, emocija i ljubomore. Englezi bi, barem u prvom dijelu utakmice, trebali biti sretniji, pa pretpostavljam da bi tada mogli biti dominantniji", kazala je.

Mars je 19. svibnja ušao u znak Bika, gdje će se zadržati do 28. lipnja, kada prelazi u Blizance. Kako tvrdi Anđelka, upravo bi od tog dana za Hrvatsku mogao početi veliki uzlet.

"Zaključila bih da će utakmica završiti neriješeno jer ni kod jednih ni kod drugih ne vidim ni veliku tugu ni veliku euforiju. Dakle, na kraju bi i jedni i drugi mogli biti zadovoljni. Mars je u Biku, a kada prijeđe u Blizance, naši tek počinju igrati junački. Moguće je da će biti dosta pogrešaka, ali ako će na kraju obje strane biti zadovoljne, onda bi rezultat trebao biti neriješen", istaknula je astrologinja.

Iako neriješen rezultat može značiti i 0:0, astrologinja tvrdi da u ovom slučaju ipak ne očekuje utakmicu bez pogodaka.

"Čini mi se da bi ipak mogao pasti barem jedan pogodak. Sama utakmica, međutim, neće biti izrazito napeta, nego će više napetosti biti oko nje. Na terenu ne vidim tešku borbu ni veliku dramu. Rekla bih da će se igrati nešto sporije nego inače. Po meni, ovdje neće biti jasnih pobjednika ni oštećenih. I jedni i drugi bit će zadovoljni", dodala je.

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Teški dani

Spomenula je i trenera Zlatka Dalića, za kojeg smatra da bi također mogao imati važan utjecaj na konačni rezultat.

"Dalić je danas nešto optimističniji. Možda ima dobro društvo oko sebe, ali nije euforičan. U svom je stilu miran i racionalan. Još će mijenjati neke stvari neposredno prije utakmice. Neće sve odmah otkriti, ali ne vidim velika iznenađenja, primjerice u sastavu. Djeluje pribrano. Znao je prije biti nervozniji i neodlučniji, ali sada mi se čini stabilnijim u svojim odlukama", rekla je.

Budući da 28. lipnja Mars ulazi u Blizance, gdje se već nalazi Uran, astrologinja ističe da bi to moglo donijeti razne nemire, nesreće, eksplozije i općenito teže dane, pri čemu bi srpanj mogao biti posebno izazovan, a time i sami kraj Svjetskog prvenstva.

"Takvi aspekti često se povezuju s eksplozijama, nesrećama i naglim događajima. Kada je sve to još u kvadratu s Venerom, ne govorimo o miru. Venera inače predstavlja mir, ali kada je pod napetim aspektima, to može upućivati na nemire, sukobe i ratove", zaključila je Anđelka.