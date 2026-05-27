Prekid koji trese estradu! Astrologinja o 'Maji i Šimi': 'Nazovimo to krizom, postoji mogućnost pomirenja'

Posljednjih dana jedna od glavnih tema domaćih medija definitivno je prekid veze pjevačice Maje Šuput (46) i bivšeg Gospodina Savršenog, Šime Eleza (27). Dok društvene mreže gore od komentara, a javnost secira svaki njihov pogled, objavu i zajednički trenutak, ne prestaju šuškanja o tome je li riječ o prolaznoj krizi ili ljubavnoj priči koja je došla do svog kraja. Jedni tvrde kako je među njima i dalje prisutna snažna kemija, drugi su uvjereni da su ego i različiti životni ritmovi učinili svoje.

Iskusna astrologinja Anđelka Subašić za nas je analizirala njihove planetarne aspekte, emocionalnu povezanost i mogućnost pomirenja. Jesu li Maja i Šime samo prolazna medijska senzacija ili par kojem su zvijezde ipak namijenile još jedno poglavlje?

Vidite li da je prekid između Maje Šuput i Šime Eleza konačan ili postoji mogućnost pomirenja?

Ovo je prvi prekid, nazovimo to krizom ili prvim dijelom jednog zanimljivog filma ''Maja i Šime''. Svakako postoji mogućnost pomirenja. Najviše to ovisi o Maji jer je ona ''šefica'' u tom odnosu.

Što astrologija pokazuje o njihovoj stvarnoj kompatibilnosti - je li njihov odnos bio sudbinski ili samo prolazan?

Na osobnoj razini Maja i Šime su iznimno kompatibilan par. Toliko puno sličnosti imaju: u emocijama, u poimanju muškarca i žene, u sklonostima prema luksuzu i glamuru i avanturizmu. Njihova je energija međusobno podržavajuća i obostrano dramatična. Unutarnja privlačnost je obostrana, a seksualna privlačnost snažna i mladalačka. Kamo god ih životni brod nosio, uvijek će biti jedno drugome onaj ''uzor'' koji će tražiti u drugoj osobi. Oboje su svjesni, a pogotovo Maja (jer je iskusnija), da su njih dvoje zapravo ostvarili jedno drugome snove, one užitke o kojima jedan par može samo sanjati. Koliko god je sve idilično, oboje imaju sklonost za očekivati još više, očekivati savršenstvo. Maja je mentalno jača - i to zna iskoristiti u svoju korist, do granice isključivosti. Superiornost je prava zamka za onu osobu koja osjeća superiornost.

Tko je prema zvijezdama više inicirao udaljavanje i što je bio glavni uzrok prekida?

Glavni je uzrok prekida unutarnja kriza i konfuzija koja dolazi iz bliskog okruženja. Znate onu pjesmu ''Zar je važno tko je kriv?'' Drama koju sam spomenula kao dio njihove međusobne energije zapravo je ego, a kada on proradi - tada se događaju prekidi.

Pokazuju li njihovi planetarni aspekti da će uskoro ući u nove ljubavne veze ili još uvijek emotivno nisu završili jedno s drugim?

Nisu oni još završili jedno s drugim iako su oboje izloženi pokušajima drugih osoba da ih osvoje.

Je li ovaj prekid za oboje zapravo početak boljeg životnog razdoblja ili ih čekaju još emocionalni izazovi?

Svakako ih još čekaju izazovi. Šime ulazi u period Saturnova povratka, kada će preispitivati što doista želi imati/postići u životu, koji su mu životni prioriteti, želi li živjeti po svome ili udovoljiti očekivanjima drugih, okoline te kako se nositi s odgovornostima koje život donosi i s kojima ga testira. Zato su pauze u njihovu odnosu jako dobre kako bi se oboje ''resetirali'' i promislili kako biti sretni. Mogao bi njemu pomoći francuski predsjednik Macron, a njoj njegova supruga Brigite. Preporučila bi im onaj stih Parnog valjka ''šteta bi bila da propadne stvar kad kažu da smo dobar par''.