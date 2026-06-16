Mobitel planuo u avionu, procurila snimka kontrole leta: 'Nagorjela je kabina'

Neočekivani problemi zatekli su putnike i posadu na letu British Airwaysa iz Londona prema Las Vegasu nakon što je član posade prijavio da se mobitel zapalio u zrakoplovu, izvijestila je Federalna uprava za zrakoplovstvo u ponedjeljak.

Za sada nije poznato koja je marka mobitela uzrokovala požar. Na snimci kontrole leta, koju je dobio američki CBS, čuje se kako pilot govori da je zbog mobitela "nagorjela kabina", no požar je brzo stavljen pod kontrolu.

Glasnogovornik zrakoplovne tvrtke potvrdio je da je avion sigurno sletio te da su putnici iskrcani na planiranoj destinaciji.

Federalna uprava najavila je pokretanje istrage, a aviokompanija poručila da im je sigurnost putnika i posade prioritet.

Prema New York Postu, prošle godine zabilježeno je najmanje 50 incidenata gdje se pojavio dim ili izbio požar te su letovi morali biti preusmjereni.

Ovaj, ali i slični slučajevi otvorili su pitanje sigurnosti litij-ionskih baterija koje sadrže mnogi prijenosni uređaji, poput prijenosnih računala i mobitela. U zrakoplovima su dopuštene samo litij-ionske baterije kapaciteta manjeg od 160 vat-sati.