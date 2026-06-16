FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U ZRAKU /

Mobitel planuo u avionu, procurila snimka kontrole leta: 'Nagorjela je kabina'

Mobitel planuo u avionu, procurila snimka kontrole leta: 'Nagorjela je kabina'
×
Foto: Mondadori Portfolio/Sipa USA/Profimedia

Federalna uprava najavila je pokretanje istrage, a aviokompanija poručila da im je sigurnost putnika i posade prioritet.

16.6.2026.
22:27
Dunja Stanković
Mondadori Portfolio/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Neočekivani problemi zatekli su putnike i posadu na letu British Airwaysa iz Londona prema Las Vegasu nakon što je član posade prijavio da se mobitel zapalio u zrakoplovu, izvijestila je Federalna uprava za zrakoplovstvo u ponedjeljak. 

Za sada nije poznato koja je marka mobitela uzrokovala požar. Na snimci kontrole leta, koju je dobio američki CBS, čuje se kako pilot govori da je zbog mobitela "nagorjela kabina", no požar je brzo stavljen pod kontrolu. 

Glasnogovornik zrakoplovne tvrtke potvrdio je da je avion sigurno sletio te da su putnici iskrcani na planiranoj destinaciji. 

Federalna uprava najavila je pokretanje istrage, a aviokompanija poručila da im je sigurnost putnika i posade prioritet. 

Prema New York Postu, prošle godine zabilježeno je najmanje 50 incidenata gdje se pojavio dim ili izbio požar te su letovi morali biti preusmjereni.

Ovaj, ali i slični slučajevi otvorili su pitanje sigurnosti litij-ionskih baterija koje sadrže mnogi prijenosni uređaji, poput prijenosnih računala i mobitela. U zrakoplovima su dopuštene samo litij-ionske baterije kapaciteta manjeg od 160 vat-sati. 

AvionLetMobitelPožar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike