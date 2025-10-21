Zrakoplov koji je satima kružio iznad Osijeka samo je provjeravao uređaje

PRIREDIO SPEKTAKL /
Sarkozy zatvoren u ćeliji od 10 četvornih metara: Evo kako će izgledati njegovo vrijeme
Gromoglasni zvukovi i zrakoplov u niskom letu koji je danas satima kružio nad Osijekom i osječkom zračnom lukom izazvao je pozornost građana.
No, razloga za zabrinutost nije bilo jer se nije odvijala nikakva incidentna situacija nego kalibracijski let tijekom kojeg se provjeravalo radionavigacijske uređaje i analiziralo točnost podataka ključnih za sigurnost zračnog prometa.
Više u prilogu...