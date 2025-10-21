KLJUČNI LET /

Zrakoplov koji je satima kružio iznad Osijeka samo je provjeravao uređaje

Gromoglasni zvukovi i zrakoplov u niskom letu koji je danas satima kružio nad Osijekom i osječkom zračnom lukom izazvao je pozornost građana.

No, razloga za zabrinutost nije bilo jer se nije odvijala nikakva incidentna situacija nego kalibracijski let tijekom kojeg se provjeravalo radionavigacijske uređaje i analiziralo točnost podataka ključnih za sigurnost zračnog prometa. 

Više u prilogu...

21.10.2025.
21:05
Tajana Gvardiol
ZrakoplovOsijek
