Zrakoplov koji je satima kružio iznad Osijeka samo je provjeravao uređaje

KLJUČNI LET /

Gromoglasni zvukovi i zrakoplov u niskom letu koji je danas satima kružio nad Osijekom i osječkom zračnom lukom izazvao je pozornost građana.

No, razloga za zabrinutost nije bilo jer se nije odvijala nikakva incidentna situacija nego kalibracijski let tijekom kojeg se provjeravalo radionavigacijske uređaje i analiziralo točnost podataka ključnih za sigurnost zračnog prometa.

