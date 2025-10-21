Obvezni vojni rok na pomolu, bili smo u požeškoj vojarni: 'Ovo je izazov za zonu komfora'

SPREMNI ZA NOVE ROČNIKE /

Na obveznoj vojnoj obuci u Hrvatskoj i paintball će biti dio vježbi. To je samo dio novosti koje doznajemo o obveznom vojnom osposobljavanju. Od nove godine prvi ročnici učit će i kako upravljati dronovima.

Vojarna u Požegi u kojoj je trenutačno na obuci posljednja generacija dragovoljnih ročnika. Uskoro će svoja vrata otvoriti i prvoj generaciji onih novih - na temeljnom vojnom osposobljavaju. Od 800 ročnika koliko ih se očekuje u prvoj generaciji - 400 će ih biti u Požegi, 200 u Kninu i 200 u Slunju.

Među 230 dragovoljnih ročnika vojarni u Požegi je i ročnica Marta. "Svatko može pronaći nešto za sebe u ovome. Moj savjet bi bio da svatko ovo uzme kao neki svoj osobni projekt, izazov za zonu komfora", kazala je ročnica Marta Pisk.

Narednik Valentino Madžer pojasnio je dijelove obuke. "U glavnom dijelu uče na koji način se treba kretati na bojištu, uče snalaženje na karti, kao i osobnu zaštitu." Obvezni vojni rok trajat će dva mjeseca - a u tom će periodu novaci usvojiti temeljne vojne - ali i neke dodatne - nove vještine.

"Samoobranu će učiti - rad dronovima - rukovanje, osobnim naoružavanje, želimo napraviti i dodatne aktivnosti npr. da se vježbaju - igrajući paintboll - to je jedna od stvari koje želimo približiti mladim ljudima", tvrdi državni tajnik u ministarstvu obrane Branko Hrg. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.