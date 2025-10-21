Urari trljaju ruke, u zvjezdarnici nisu oduševljeni, a ovo Hrvati misle o pomicanju sata

USKORO /

Španjolska će pokušati uvjeriti Europsku uniju da napusti sustav pomicanja sata dva puta godišnje, na ljetno i zimsko računanje vremena, izjavio je premijer Pedro Sanchez.

Satovi se pomiču ovog vikenda, u noći sa subote na nedjelju, čime završava srednjoeuropsko ljetno računanje vremena. Svrha mjere bilo je bolje korištenje dnevnih sati. Europska komisija provela je ispitivanje među građanima EU-a 2018., a rezultat je pokazao da je 84 posto ispitanih bilo protiv pomicanja sata. Ipak, na sporazum među članicama čeka se već godinama.

