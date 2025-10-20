Niti se ispričao niti je preuzeo odgovornost. Direkt doznaje: Protiv Matanića podignute 4 kaznene prijave

PREKINUO ŠUTNJU /

Siguran sam da se nikad ne bih ponašao nedolično da nije bilo moje ovisnosti. Ako sam nekoga povrijedio, žao mi je. Samo su neke od rečenica kojima je Dalibor Matanić ponovno naljutio mnoge u Hrvatskoj. Redatelj je prvi put nakon godinu i pol dana dao intervju, o kojem već sedam dana priča cijela Hrvatska. Ženske udruge misle da se nije ispričao, da izbjegava odgovornost, a da su žrtve doživjele ponovnu traumu. Osim toga, doznali smo da Matanić i dalje radi, da mu se jedan film natjecao na festivalu u Danskoj. A naš Petar Panjkota neslužbeno doznaje da su zbog seksualnog uznemiravanja protiv Matanića podnesene 4 kaznene prijave