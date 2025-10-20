Dva su moguća scenarija krađe u Louvreu, a jedna stvar je doista bizarna

PLJAČKA STOLJEĆA /

Na pljački stoljeća u francuskom Louvreu radi tim od 60 istražitelja. Sve se dogodilo jučer u 9.30 minuta i prilikom bijega lopovi ispustili komad nakita. Došli su odjeveni kao građevinski radnici, prilikom bijega je naknadno pronađen i jedan žuti reflektirajući prsluk za kojeg se pretpostavlja da je pripadao jednom od lopova.

Pomno isplaniran osmišljen plan razrađen je do najsitnijih detalja. Lopovi su znali po točno što dolaze ovdje u muzej Louvre. Francuska policija istaknula je da su vjerojatno već nekoliko puta bili ovdje oko muzeja uigravali sve kako bi besprijekorno i zapravo neprimjetno ušli i provalili i ukrali dragocjene dragulje neprocjenjive vrijednosti koji datiraju još iz Napoleonova doba.

No, zapravo bizarnije i najzanimljivije je da je najpoznatija umjetnina na svijetu Mona Lisa svega 300-tinjak metara od prostorije gdje je bila krađa. Predsjednik Emmanuel Macron je rekao kako će počinitelje pronaći. Francuske vlasti i policija su naglasili kako ne samo da su razočarani, nego i vrlo ljuti zbog svega što se dogodilo. Sve se dogodilo u svega četiri minute.

Dva su moguća scenarija

Trenutačno je najveći problem vrijeme u ovim velikim dobro organiziranim pljačkama. Važno je pronaći ne samo počinitelje, nego i ono što su ukrali. Dvije su verzije, jedna je manje izgledna i manje vjerojatna, a to je da su lopovi ukrali dragulje i sav nakit s ciljem da ih prodaju, preprodaju ili rastale. S obzirom na to da su to iznimno prepoznatljivi i visoko cijenjeni komadi nakita te šanse su zapravo minimalne.

Veća šansa i vjerojatniji izgledi su da se, naravno, radi o organiziranom kriminalu. Da su lopovi znali konkretno što traže i kako to uzeti jer su vjerojatno dobili nekakav nalog naručitelja da ukradu te dragulje po koje su došli ovdje u Louvre. Više pogledajte u prilogu