Rastu tenzije uoči sastanka Trumpa i Putina: 'Europski političari će učiniti sve da to spiječe'

SAMIT U BUDIMPEŠTI /

Pripreme za sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina još nisu ni počele, ali obavljen je početni razgovor ministara vanjskih poslova Lavrova i Rubija. Detalji nisu poznati. U Europskoj uniji traže da u Budimpešti bude pozvana i ukrajinska i europska strana. Mađari pak sumnjaju u europsku volju za postizanjem mira u njihovoj zemlji! Više pogledajte u prilogu.