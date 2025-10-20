SAMIT U BUDIMPEŠTI /

Rastu tenzije uoči sastanka Trumpa i Putina: 'Europski političari će učiniti sve da to spiječe'

Pripreme za sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina još nisu ni počele, ali obavljen je početni razgovor ministara vanjskih poslova Lavrova i Rubija. Detalji nisu poznati. U Europskoj uniji traže da u Budimpešti bude pozvana i ukrajinska i europska strana. Mađari pak sumnjaju u europsku volju za postizanjem mira u njihovoj zemlji! Više pogledajte u prilogu.

20.10.2025.
20:01
Andrijana Čičak Božić
BudimpeštaVladimir PutinDonald Trump
