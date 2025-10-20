Hrvati će znati plaće svojih kolega? Prijeti nam otvaranje Pandorine kutije

Za koliko novca radimo isti posao - to više neće biti stroga tajna, a do čak godinu i pol moći će se iskoristiti stari godišnji. Sve to donose nove izmjene Zakona o radu koje se usklađuju s Europskim direktivama. No, hoće li transparentnost plaća u privatnim tvrtkama otvoriti Pandorinu kutiju? Plaće više nisu tabu.

Početna plaća, što trebaju napraviti za napredovanje i kolika je povišica. Sve to imaju na papiru radnici u ovoj digitalnoj agenciji. Voditelj odjela Alan Eder nam kaže: "Prije devet mjeseci sam došao u firmu i kod natječaja za posao su svi uvjeti bili jasno istaknuti. Na prošlim poslovima se to skrivalo kao zmija noge kroz nekakve koeficijente, varijabilne dijelove".

U ovoj firmi radi ih 22 i nepoznanica po pitanju plaća nema. Ilija Brajković, partner u digitalnoj agenciji ističe: "Mi smo prije tri godine samoinicijativno krenuli u tom smjeru da smo sve plaće sistematizirali. To pomaže jer nam jednostavno omogućava da budemo više fer prema zaposlenicima, da svi zaposlenici na istoj razini senioriteta imaju istu plaću".

Razlika između plaća muškaraca i žena

I ono najvažnije - za jednaki rad muškarci i žene - jednako su i plaćeni. "Znamo svi da postoji wage gap u svijetu i Hrvatskoj, ali mi uopće ne gledamo na to, nije nam bitno tko je nekog spola, roda ili ostalo nego jednostavno koliko pridonosi timu, agenciji, tvrtki", poručuje Tibor Trupec, kreativni direktor u digitalnoj agenciji.

Baš to se želi postići izmjenama Zakona o radu. Ministar rada Marin Piletić ističe: "Želimo još dodatno umanjiti ili analizirati i vidjeti gdje su te razlike prisutne tako da obvežemo poslodavce da za sve svoje zaposlenike propišu platne strukture". Iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ističu da je u Hrvatskoj razlika između plaća žena i muškaraca nešto manja od četiri posto. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća muškaraca lani je iznosila 1.854 eura, a žena 1.782 eura.

Tužbi u Hrvatskoj, govori nam odvjetnik Ivo Barun, nema mnogo jer u privatnom sektoru diskriminaciju je teško dokazati zbog odredbe o tajnosti plaća. No, u javnom - presuda je bilo. "Gdje su radnice dokazale da su bile diskriminirane po toj osnovi s obzirom na to da im je za isto radno mjesto i rad iste vrijednosti neosnovano umanjivan koeficijent za obračun plaće pa prema tome pravomoćnim sudskim presudama je naloženo njihovim poslodavcima da za vremenski period u kojima im je bila neosnovano uskraćena plaća, da tu razliku nadoknade", ističe odvjetnik Barun.

Otvaranje Pandorine kutije

Detaljne podatke o plaćama oni s više od 250 zaposlenika morat će objavljivati od lipnja iduće godine, oni sa 100 do 150 od 2031., a tvrtkama s manje od 100 radnika to će biti mogućnost, a ne i obveza. To ne znači da ćete moći doznati koliko točno zarađuje vaš kolega, ističe ministar: "Ne, ali to će donijeti izmjene Zakona i vi ćete već u samom kandidacijskom postupku za rad imati pravo saznati informaciju kolika je vaša početna plaća i koliki je raspon rasta te plaće na određenom radnom mjestu".

No, da će to u privatnom sektoru otvoriti Pandorinu kutiju, upozorava predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel: "Oni se već sad odupiru tome, ali jednostavno će morati shvatiti da ne mogu plaće tajiti, da radnik mora znati ne koliko njegov kolega ima plaću nego ako njegov kolega radi na manje složenim poslovima onda mora znati da on ne može imati istu plaću kao on ili ako rade na višim".

Novost kod starog godišnjeg

Pa iako se Zakon usklađuje s Europskim direktivama, ni plaće u svim njemačkim firmama nisu transparentne. Hrvatica koja živi i radi u Njemačkoj Lana Mlakar ističe: "Prilikom svog zaposlenja nisam znala za koju plaću dolazim raditi ni koji su uvjeti za daljnje napredovanje i povišice. Tako da onda zapravo shvatite da nismo svi jednako plaćeni za isto radno mjesto i u našoj firmi je striktno zabranjeno govoriti o toj temi".

Novost je i da će se stari godišnji moći kasnije iskoristiti. "Direktiva je dala mogućnost do 18 mjeseci, međutim mislim da treba postojati opravdanje u kojim kategorijama", kaže Piletić. Da je postojeći rok do kraja lipnja sasvim dovoljan, smatra Novosel: "Godišnji odmor nije pravo, ono je zdravstvena potreba. I to je to".

Rok za uvođenje transparentnosti plaća je lipanj iduće godine. Za one koji se toga neće pridržavati slijede novčane kazne koje će ovisiti o prihodima i broju zaposlenika, ali kolike - još nije poznato.