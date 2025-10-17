Božićnica za sve zaposlene Hrvate? Stručnjaci objasnili zašto o tome možemo samo sanjati
Razgovarali smo s glavnom direktoricom HUP-a, Irenom Weber i s ekonomskim analitičarom, Petrom Vuškovićem
Slovenska vlada usvojila je prijedlog zakona o isplati zimskog bonusa svim zaposlenima, odnosno obaveznu isplatu božićnice u iznosu od neoporezivih 639 eura.
Poslodavci koji imaju problema s likvidnošću mogli bi isplatiti božićni bonus s odgodom, po uzoru na regres, najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine.
Tvrtke koje loše posluju samo će ove godine smjeti isplatiti božićnicu u visini osmine minimalne plaće, odnosno bonus od 160 eura. Uvjet za to bio bi da ne isplaćuju dividende i bonuse upravi.
Zašto Hrvati o tome mogu tek sanjati?
Da se takav scenarij ostvari u Hrvatskoj, radnici bi, ako bi bonus također iznosio polovicu bruto minimalne plaće, dobivali za Božić nešto manje od 500 eura.
Zašto o tome možemo tek sanjati, objasnio je za Net.hr ekonomski analitičar Petar Vušković koji kaže da je božićnica dar ili nagrada za zaposlenika i ne može biti obavezna.
"To bi značilo da su svi zaposlenici lojalni, motivirani i produktivni. Njezin glavni karakter je dobrovoljnost poslodavca i ako se to ne ispoštuje onda to nije božićnica nego 13. plaća", kaže Vušković.
Ekonomski analitičar i bivši ministar gospodarstva, Ljubo Jurčić kaže za Net.hr da bi božićnice u Hrvatskoj bile moguće samo ako bi se uspostavio konsenzus između poslodavaca i države.
"Država naravno ne bi smjela oporezivati božićnicu jer bi takva mjera morala biti stimulativna za poslodavca", rekao je Jurčić.
Veliki gubici
Mnogi stručnjaci u Sloveniji upozoravaju na velike gubitke s kojima će se država nositi zbog novog zakona. Prema izračunima ministarstva, ukupni trošak isplata državnim službenicima iznosit će 118 milijuna eura, ali ako se uzme u obzir dugoročni gubitak javnih prihoda zbog poreznih olakšica, to bi ukupno iznosilo 372 milijuna eura.
Osim države, velike će gubitke snositi i poslodavci zbog čega se mnogi ne slažu s novim zakonom.
Vušković ističe da bi se takvo neslaganje dogodilo i u Hrvatskoj jer ne posluju sve tvrtke jednako.
"Na primjer, tvrtka koja zapošljava 50 zaposlenih i isplaćuje božićnice od 500 eura bi imala 25.000 eura dodatnog troška godišnje. Mnogim tvrtkama bi to smanjilo konkurentnost na tržištu", kaže Vušković.
"Sada je u tijeku i borba za isplatu minimalnih plaća, neki poslodavci ne mogu ni to, pa vjerojatno ne bi mogli isplatiti niti božićnice", rekao je Jurčić.
Vušković u mogućim božićnicama vidi i drugi problem.
"Obvezna božićnica bi stvorila uvjete pojačane inflacije zbog naglog porasta potrošnje pogotovo u blagdanskim vremenima kada najviše trošimo. Za državu bi to bilo dobro jer bi povećala rast prihoda od PDV-a", tvrdi Vušković.
Zašto Slovenija može a Hrvatska ne?
Slovenija je ipak, tvrdi Jurčić, "puno naprednija od Hrvatske". Osim što imaju veći BDP, veliki utjecaj na njihovo gospodarstvo ima i ravnomjerna razvijenost.
"A u Hrvatskoj imate Zagreb, Rijeku, Osijek i Split, ovo sve ostalo je bijeda. Zato se ljudi i iseljavaju iz Hrvatske, dok iz Slovenije ne. Slovenija također ima proizvodnju sličnu kao Hrvatska, s duplo manje radnika i nema inozemnih radnika koliko mi", kaže Jurčić.
Vrlo važan faktor slovenskog gospodarstva je smanjen trošak urbanizacije.
"Oni su zadržali poduzeća i po manjim mjestima, tako da su smanjili te društvene, infrastrukturne i ostale troškove. Možemo reći da su oni 50 posto napredniji od nas, a zamislite da smo mi samo 20 posto napredniji nego što smo danas. Mi bismo bili najbolja zemlja u Europi", tvrdi Jurčić.
S druge strane, Petar Vušković smatra da će božićnice u Sloveniji "tek otvoriti javnu raspravu".
"Već sada su pripremili scenarij B u slučaju da tvrtke ne mogu isplaćivati božićnice. Stvorit će se ekonomski apsurd. Neki će poslodavci moći isplaćivati božićnice, a neki neće. Opet će se vratiti na staro. Mislim da je ovo jedan politički manevar koji za cilj ima osvajanje simpatija birača, a u Sloveniji su to prepoznali i nazvali "bonbonček", zaključuje Vušković.
