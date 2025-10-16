Cijeli dan raspravljali, a ništa dogovorili: Sabor opet zakuhao oko proračuna

Ni nakon cjelodnevne rasprave, saborska većina i oporba nisu približili stajališta o rebalansu ovogodišnjeg državnog proračuna, za vladajuće je on potvrda savjesnog upravljanja državnim financijama, za oporbu znak izostanka jasnih strateških i mjerljivih ciljeva državne politike.

Rebalansom se ukupni prihodi državnog proračuna povećavaju za 30 milijuna eura i iznose 33 milijarde eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura, s 37 na 36,8 milijardi eura.

'Jedan od najizraženijih problema hrvatskog proračunskog sustava, pa i ovog rebalansa, je izostanak jasnih strateških i mjerljivih ciljeva državne politike', ustvrdio je SDP-ov Matej Mostarac u saborskoj raspravi o rebalansu ovogodišnjeg državnog proračuna, dugoj gotovo 11 sati.

Za predloženi rebalans kaže da je „tehnička vježba usklađivanja rashoda i prihoda, svojevrsni fiskalni autopilot bez jasne destinacije“.

Takve ocjene ne dijele HDZ i njegovi partneri.

Rebalans je pokazatelj odgovornog upravljanja državom i njenim financijama, kaže Danijela Blažanović (HDZ), a naglašava i Marijana Petir (NZ) koja opetuje da je rebalans nužan zbog većih mirovina, plaća, socijalnih davanja i rodiljnih naknada.

Rebalans i premijerovo Godišnje izvješće Vlade, o kojem je Sabor raspravljao dan prije, potvrđuju da Hrvatska ostaje fiskalno stabilna, socijalno osjetljiva, gospodarski snažna, dodao je HDZ-ov Marko Pavić.

Osim općih ocjena o rebalansu, zastupnici su u cjelodnevnoj raspravi iznijeli i konkretne zamjerke.

Lugarić: Godišnje 27 centi po učeniku za prevenciju nasilja

Marija Lugarić (SDP) nezadovoljna je smanjenjem iznosa za darovite učenike, znanstvene projekte, prevenciju nasilja nad i među mladima.

Iznos za tu prevenciju smanjuje se za oko 150. 000 eura, sa 273.000 na 123.000 eura, a kad se uzme broj učenika koji imamo, proistječe da za prevenciju osiguravamo 27 centi godišnje po učeniku, izračunala je i vladajuće upitala „zar vas nije sram“?

Petir primjećuje da se u rebalansu povećavaju sredstva za štete koje divljač napravi u naletu na automobile, ali nema sredstava za štetu koju naprave na usjevima. Poljoprivrednici se ne mogu nositi s tim štetama, pogotovo jer se povećava populacija divljači, poput divljih svinja, naglasila je zastupnica.

Marin Miletić (Most) poručuje da država mora pronaći sredstva da se podignu naknade za oko šest tisuća pomoćnika u nastavi. Nije korektno da taj odgovoran posao rade za pet eura po satu, kazao je.

Svoje nezadovoljstvo rebalansom zastupnici mogu izraziti i kroz amandmane, mogli su ih podnositi do okončanja saborske rasprave. Zahtjevi 'pretočeni' u amandmane ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduženja i ranije preuzetih obveza.

Izjašnjavanje o amandmanima u Saboru bit će u utorak, 21. listopada, a o samom rebalansu zastupnici će glasovati u petak, 24. listopada.

Sabor u petak o izmjenama Zakona o lijekovima

Hrvatski sabor u petak će raspravljati o izmjenama Zakona o lijekovima kojima bi se uvela obveza redovitog izvještavanja o zalihama lijekova na svim razinama, od proizvođača i veleprodaja do ljekarni.

Osnovna je svrha, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić, unaprjeđenje prikupljanja podataka, praćenja i izvješćivanja o mogućim odnosno predviđanja potencijalnih nestašica lijekova.

Plan je da se uspostavi informacijski sustav koji će omogućiti uvid u stanje zaliha u bilo kojem trenutku, a u njega će biti uključeni svi sudionici u lancu opskrbe.

To će omogućiti Ministarstvu zdravstva i Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) da pravovremeno reagiraju na eventualne poremećaje u opskrbi i spriječe nestašice lijekova.

Sabor će raspraviti i zakon čijim bi se donošenjem osigurali uvjeti za provedbu europske Uredbe o uspostavi jedinstvenog sustava zaštite na razini EU za oznake zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode.

Takav sustav zaštite na razini EU do sada je postojao za poljoprivredne i prehrambene proizvode, vina i jaka alkoholna pića, ne i za tradicionalne obrtničke proizvode.

Za obrtničke i industrijske proizvode, Hrvatska i dio država članica imali su posebne nacionalne sustave zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla, no oni se razlikovali po opsegu i nisu pružali zaštitu izvan nacionalnog državnog područja.

Usklađen sustav zaštite na razini EU-a ključan je za stvaranje konkurentnosti te pravne sigurnosti i za sprječavanje povreda prava intelektualnog vlasništva povezanih s obrtničkim i industrijskim proizvodima.

Predmetna EU uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama, od 1. prosinca 2025.

