Hrvati se s razlogom pitaju: Gdje su se istopile milijarde? Evo koliko eura fali državnoj kasi
Dok hitnjaci traže beneficirani radni staž, veledrogerije traže stotine svojih milijuna za isporučene lijekove. Dug je toliko velik da se zbog njega ide u rebalans proračuna i to nije jedini razlog za preslagivanje državnih financija - nakon što se godinama državna blagajna zbog inflacije odlično punila, javnost se s razlogom pita jesu li se milijarde istopile.
Zbog velikog rasta plaća, ali i ostalih neplaniranih troškova, državnoj kasi nedostaje milijarda eura. Ministar financija Marko Primorac traži potporu Sabora za rebalans.
Ni nakon cjelodnevne rasprave, saborska većina i oporba nisu približili stajališta o rebalansu ovogodišnjeg državnog proračuna, za vladajuće je on potvrda savjesnog upravljanja državnim financijama, za oporbu znak izostanka jasnih strateških i mjerljivih ciljeva državne politike. Rebalansom se ukupni prihodi državnog proračuna povećavaju za 30 milijuna eura i iznose 33 milijarde eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura, s 37 na 36,8 milijardi eura.
Više pogledajte u prilogu.