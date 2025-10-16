Hrvati se s razlogom pitaju: Gdje su se istopile milijarde? Evo koliko eura fali državnoj kasi

PRITISAK NA VLADU /

Dok hitnjaci traže beneficirani radni staž, veledrogerije traže stotine svojih milijuna za isporučene lijekove. Dug je toliko velik da se zbog njega ide u rebalans proračuna i to nije jedini razlog za preslagivanje državnih financija - nakon što se godinama državna blagajna zbog inflacije odlično punila, javnost se s razlogom pita jesu li se milijarde istopile.

Zbog velikog rasta plaća, ali i ostalih neplaniranih troškova, državnoj kasi nedostaje milijarda eura. Ministar financija Marko Primorac traži potporu Sabora za rebalans.

Ni nakon cjelodnevne rasprave, saborska većina i oporba nisu približili stajališta o rebalansu ovogodišnjeg državnog proračuna, za vladajuće je on potvrda savjesnog upravljanja državnim financijama, za oporbu znak izostanka jasnih strateških i mjerljivih ciljeva državne politike. Rebalansom se ukupni prihodi državnog proračuna povećavaju za 30 milijuna eura i iznose 33 milijarde eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura, s 37 na 36,8 milijardi eura.

