Liječnica Ana razočarana je uvjetima: 'Pretpostavljam da neću ostati na ovom poslu'

HRVATSKA U PROBLEMU /

Djelatnici Hitne na prosvjedu ispred Nacionalne knjižnice u kojoj je tada Vlada održavala sjednicu! Traže beneficirani radni staž, imaju podršku ostalih sindikata, ali ne i vladajućih.

Djelatnici hitne medicine iz cijele Hrvatske stigli su na zajedničku intervenciju - onu za spas svoje struke. Točno u podne oglasile su se sirene ispred županijskih zavoda kao znak podrške kolegama koji su svoja prava došli tražiti pod prozor Vlade.

Sve više problema

Tmelia Soljačić, medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, rekla je: "Dovoljno je reći da rijetko tko od nas dočeka mirovinu bez oboljenja ili ju uopće dočeka, zamislite da vam djetetu nešto treba i dođe vam tim od ljudi koji imaju 65 godina, a vi ste na petom katu."

Ti problemi samo stvaraju nove.

"Ja kao mlada liječnica se ne mogu zamisliti u ovakvim uvijetima do kraja svog radnog vijeka i pretpostavljam da neću ostati na ovom poslu", kaže Ana Adžić, liječnica u Zavodu za hitnu medicinu Vukarsko-srijemske županije.

Da se to događa što rjeđe, svojim su motorima zagrmjeli i bajkeri i podržali hitnjake.

Više pogledajte u prilogu.