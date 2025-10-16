HRVATSKA U PROBLEMU /

Liječnica Ana razočarana je uvjetima: 'Pretpostavljam da neću ostati na ovom poslu'

Djelatnici Hitne na prosvjedu ispred Nacionalne knjižnice u kojoj je tada Vlada održavala sjednicu! Traže beneficirani radni staž, imaju podršku ostalih sindikata, ali ne i vladajućih. 

Djelatnici hitne medicine iz cijele Hrvatske stigli su na zajedničku intervenciju - onu za spas svoje struke. Točno u podne oglasile su se sirene ispred županijskih zavoda kao znak podrške kolegama koji su svoja prava došli tražiti pod prozor Vlade.

Sve više problema

Tmelia Soljačić, medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, rekla je: "Dovoljno je reći da rijetko tko od nas dočeka mirovinu bez oboljenja ili ju uopće dočeka, zamislite da vam djetetu nešto treba i dođe vam tim od ljudi koji imaju 65 godina, a vi ste na petom katu."

Ti problemi samo stvaraju nove.

"Ja kao mlada liječnica se ne mogu zamisliti u ovakvim uvijetima do kraja svog radnog vijeka i pretpostavljam da neću ostati na ovom poslu", kaže Ana Adžić, liječnica u Zavodu za hitnu medicinu Vukarsko-srijemske županije.

Da se to događa što rjeđe, svojim su motorima zagrmjeli i bajkeri i podržali hitnjake.

Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.10.2025.
19:35
Nikolina Matošević
Hitna SlužbaBeneficirani Radni StažLiječnica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx