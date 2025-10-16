Djelatnici Hitne pred Vladom, traže beneficirani staž: 'Susrećemo ono što ne možete ni zamisliti'

Prosvjed djelatnika Hitne medicinske službe održan je danas ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u vrijeme sjednice Vlade. Pod sloganom “27 godina trpimo nepravdu”, okupljeni su zatražili povratak beneficiranog radnog staža djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu, po uzoru na druge žurne službe. Uz to, traže donošenje novog Zakona o hitnoj medicinskoj službi te jasno reguliranje svog statusa i materijalnih prava.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Podršku prosvjednicima pružio je i HUBOL (Hrvatska udruga bolničkih liječnika). U Hrvatskoj je zaposleno oko četiri i pol tisuće djelatnika u Zavodima za hitnu medicinu – riječ je o vozačima tehničarima, medicinskim sestrama, tehničarima i liječnicima. Ističu da su jedina žurna služba u zemlji koja nema beneficirani radni staž.

‘Rijetko tko u mirovinu dočeka zdrav’

Tmélia Soljačić, medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, opisala je s kakvim se izazovima svakodnevno susreću:

“Susrećemo se s onime što ljudi dok ne uđu u taj sustav ne mogu ni zamisliti – s puno tuge, s puno straha, puno stresa. A kako utječe na nas? Dovoljno je reći da rijetko tko dočeka bez nekog težeg oboljenja mirovinu.”

Marko Jurić, medicinski tehničar iz Požeško-slavonske županije, istaknuo je da ih prepreke neće zaustaviti:

“Za očekivati je prepreke, ostalo je samo na upornosti – biti i dalje uporan i pokušati. Naravno da će postojati otpor, u jednu ruku malo je i očekivano. Imamo nadu da će ipak biti bolje.”

Ministrica: ‘Nema uvjeta za beneficirani staž’

Glasne poruke s prosvjeda stigle su i do Vlade. Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovorila je na zahtjeve djelatnika Hitne:

“Prema vrsti psihofizičkog opterećenja struka smatra da nema ostvarenih uvjeta za beneficirani radni staž. Ali već sam rekla da apsolutno postoji put kojim treba ići, a to je oko radnih uvjeta, oko olakšavanja rada u djelatnosti Hitne medicine.”

‘Ministrica ima loše savjetnike’

Na izjavu ministrice brzo je stigao odgovor djelatnika Hitne. Predsjednik Udruge Hitna uživo 194, Tomislav Petrušić, poručio je da su razočarani odbijanjem zahtjeva:

“Argumenti su da mi nemamo dovoljno bolovanja, da bi trebali ići više na bolovanja. Ne znam što da vam kažem oko tog odbijanja, jer ministrica očito ima loše savjetnike i nije upućena u sustav. Nikad nije radila u Hitnoj, ali bar bi je savjetnici trebali bolje informirati o poslu.”

‘Razgovor s premijerom jedina je nada’

Petrušić je na kraju dodao da se nakon današnjeg prosvjeda nadaju da će ih primiti sam premijer:

“Nadamo se razgovoru s premijerom, jedino on može riješiti ovu situaciju.”

POGLEDAJTE VIDEO: Stepenice umjesto ceste, Hitna ne može do bolesnih u Gornjem Vrapču: