Bolnice pred ovrhom: Dužne su preko 800 milijuna eura, svaki mjesec dodatnih 40

Dug bolnica prema veledrogerijama na kraju rujna premašio je 800 milijuna eura, od čega je oko 600 milijuna dospjeli, a nepodmireni dug, upozorila je u srijedu Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), istaknuvši da dug svakog mjeseca raste za još 40 milijuna eura, a prijete i ovrhe 34 bolnice.

"Riječ je o strukturnom problemu kojeg se više ne može rješavati i nema smisla ga rješavati interventnim mjerama, već je nužan strateški pristup. Godinama pozivamo na sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sustava koji treba postati održiv i stabilan", poručila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber na konferenciji za novinare.Cjelokupni opskrbni lanac trpi zbog neurednog financiranja zdravstvenih ustanova, dodala je.

"U ovom trenutku nužna je hitna intervencija države u iznosu od najmanje 500 milijuna eura kako bi se sustav stabilizirao i odluka o strateškom pristupu rješavanju problema kako za godinu dana, odnosno već za par mjeseci, opet dug ne bi dosegnuo neodržive razine", poručila je.

U pojedinim bolnicama neplaćeni dug prelazi i 500 dana

Promet lijekova Vlada je proglasila kritičnom infrastrukturom i upravo zato očekuju da država reagira odlučno i učinkovito, a upozorila je i kako u pojedinim bolnicama neplaćeni dug prelazi i 500 dana.

Pritom je navela kako dug bolnica ne ugrožava samo veledrogerije, već domaće proizvođače lijekova, industriju, a time i sigurnost pacijenata jer se bez financijske održivosti ne može osigurati redovita i sigurna isporuka lijekova i medicinskih proizvoda.

Predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija i predsjednik Uprave Medike Jasminko Herceg poručio je kako će njegova kompanija isporučivati lijekove dokle god ih imaju na skladištu, no potvrdio je i da su pokrenuti postupci protiv 34 kliničkih i općih bolnica koje ne podmiruju dugove.

Prošao rok od 15 dana

"Već smo poslali pozive za plaćanje na koje se nisu odazvali. Prošao je rok od 15 dana, sada smo poslali opomene pred ovrhu. Opomene pred ovrhu istječu 22./23., i onda će ići ovrha bolnica", rekao je Herceg.

Dug prema Mediki je krajem rujna bio na 265 milijuna eura, a od najavljene sanacije od 80 milijuna eura, Medika je dobila 12 milijuna.

"Mi se zahvaljujemo, ali to je daleko premalo da bi mi mogli normalno funkcionirati. Mi smo znatno zaduženi, imamo i najveći promet, ali nekako i najviše tereta nosimo na svojim leđima", istaknuo je Herceg.

Problem je nerealno budžetiranje troškova javno-zdravstvenog sustava

Dopredsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija Jasmin Huljaj pri tome je istaknuo kako je bitno da se u rješavanje problema uključi i Ministarstvo financija i Vlada jer taj problem nadilazi samo Ministarstvo zdravstva.

"Ishod cijelih problema je nerealno budžetiranje troškova javno-zdravstvenog sustava. Taj ukupan gubitak, koji sustav realizira kroz godine, se preljeva na dugovanja prema veledrogerijama kao najjačem dijelu sustava u smislu financiranja", objasnio je.

Predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova Ana Gongola navela je kako su, bez obzira na napetosti u sustavu, proizvođači u suradnji s kolegama iz veledrogerija i ljekarnicima osigurali da svi pacijenti budu opskrbljeni.

"Pacijenti nisu ugroženi. Odatle i jest toliki dug jer mi unatoč tom dugovanju lijekove kontinuirano isporučujemo i tu ugroze nema. Međutim, sada je trenutak da nađemo rješenje", poručila je.

