Potresna svjedočanstva: 'Najbolji prijatelj koji ga je ubo je plakao. Rekao je - 'Kako će dalje ako ne bude dobro'

Policijske trake, krv i dolazak helikoptera. Do sada su mladi iz ove srednje škole ovakve scene gledali samo na filmovima. Danas su na školskom dvorištu postale njihova stvarnost.

Dino Očko prepričao nam je što je vidio: "Vidio sam dječaka kako leži, a u pomoć su mu priskočili prijatelji. Njegov najbolji prijatelj plakao je jako i rekao da ne zna kako će dalje ako ne bude dobro."

Mladići su, prema zasad dostupnim informacijama, zbog obilježavanja Dana kruha u školu nosili kruh i špek. U naguravanju, koje je trebalo biti bezazlena šala, nož je prošao kroz vrećicu i zabio se dječaku među rebra, pritom oštetivši i pluća.

Dino je nastavio: "Svi su bili u šoku. Donosili su mu vode i maramice da mu daju na ranu. Onda je došla medicinska sestra iz škole i pružila prvu pomoć. Došao je i profesor tjelesnog iz iste škole, koji je također pružio prvu pomoć. Nazvali su hitnu. Kad je hitna došla, svi su se okupili, ali smo se maknuli da ne stvaramo gužvu i da sačuvamo privatnost koliko god je moguće."

Mladić je hitnom helikopterskom službom prebačen u KBC Zagreb gdje je operiran. Liječnici su nam u neslužbenom razgovoru rekli da je riječ o pneumotoraksu — ozbiljnom stanju u kojem, laički rečeno, dolazi do “pucanja” plućne maramice te se nakuplja zrak.

Danijel Krajačić iz Bedekovčine potresen je događajem: "Strašno je i naravno treba to pokušati svesti na minimum. Treba propisati sankcije za ovakve stvari. Netko mora odgovarati. Dečko, koliko znamo, je u životnoj opasnosti."

Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, izjavila je: "Roditelji dječaka, koji je zapravo urok cijeloj ovoj nesretnoj priči, naravno da su u šoku i nesretni te izražavaju veliko žaljenje. Sa roditeljima dječaka koji je stradao smo u kontaktu. Svjesni su okolnosti u kojima se to dogodilo i usmjereni su isključivo na dobar oporavak svog djeteta."

Sada svi čekaju samo dobre vijesti iz bolnice.