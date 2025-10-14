Doznajemo stanje ubodenog dječaka! Vatrogasci su oprali krv ispred škole: 'Bila je zezancija...'

Učenik srednje škole u Bedekovčini uboden je u utorak nožem te je helikopterom prebačen u KBC Zagreb.

Kako doznajemo, ozlijeđeni 17-godišnjak je operiran i stalbino je. Do incidenta je navodno došlo slučajno.

Prema prvim informacijama tijekom obilježavanja Dana kruha drugi tinejdžer je u školu donio kruh, slaninu i nož koji je izletio iz vrećice i zabio se drugom učeniku u prsa.

Razgovarali smo s Danijelom Krajačićem iz Bedekovčine koji nam je prepričao dramatične trenutke: "Vidjeli smo što se događa, nismo htjeli smetati službena tijela, ali jasno je da čim dođe helikopter, situacija je vrlo ozbiljna."

Dodaje, razgovarao je s drugima koji su rekli da je u pitanju 17-godišnjak, da se radilo o zezanciji i da je nož završio slučajno u tijelu. "To sam neslužbeno čuo od ljudi.", rekao nam je Krajačić.

Reporterka RTL-a Danas Marina Brcković uživo prati ovaj slučaj s terena te je izvijestila kako policija još nije potvrdila je li riječ o nesretnom slučaju, očevid traje i tek će po zvaršetku očevida moći dati službene informacije.

"Sve se dogodilo ispred sportske dvorane oko 14 sati. Razgovarali smo s ravnateljicom i učenicima - govore da je riječ o nesretnom slučaju, da je bio Dan kruha, te da je jedan od učenika ponio nož kako bi narezao kruh i špek. Tijekom zezancije i naguravanja s drugim učenikom, taj učenik je zaboravio da mu je nož u vrećici, zamahnuo je vrećicom prema drugom učeniku i nož mu je probio prsa. Ravnateljica škole rekla je da je djelatnik škole odmah pružio pomoć, pozvana je hitna pomoć, stigao je i helikopter te je 17-godišnjak prebačen u KBC Zagreb na liječenje", izvijestila je Marina Brcković.

Otac učenika koji je u školu ponio nož dao je izjavu za jedan portal te je rekao da je to bio nesretni slučaj, da je prijatelj s drugim učenikom i da je zaista riječ o nesretnom događaju.

"Nastava se poslije tog događaja odvijala najnormalnije. Policija je bila prisutna do malo prije, došli su i vatrogasci kako bi isprali tragove krvi", navela je Marina Brcković.

