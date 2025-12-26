Hajdukov promašaj seli kod legende Barcelone?

Nakon što smo pisali da bi španjolski stoper Edgar González mogao ranije od predviđenog napustiti Poljud, sada je poznato gdje bi mogao nastaviti karijeru.

Edgar je ovog ljeta stigao na Poljud na posudbu iz Almerije, ali u Hajduku nije oduševio. 'Bili' nisu zadovoljni njegovim nastupima, a Španjolac nije zadovoljan minutažom, pa je prijevremeni raskid posudbe bio očekivan. Prema španjolskim medijima, Edgar bi karijeru trebao nastaviti u Andori. Sada već bivši igrač Hajduka, naravno, neće igrati u jednoj od najgorih liga na svijetu, već u španjolskom drugoligašu iz te mikrodržave, koji je "previše dobar" da bi igrao u svojoj zemlji (slično kao u slučaju Monaca). Andora tako nastupa u drugoj španjolskoj ligi, gdje je trenutno 12. od 22 ekipe.

Inače, jedan od vlasnika Andorre je legendarni Gerard Piqué, koji bi možda mogao dati i pokoji savjet Edgariu, kojeg španjolski mediji opisuju kao visokog, ali nespretnog stopera. S obzirom na potragu Andorre za stoperom, kao i na regulativne i druge okolnosti, klub je Edgara, koji je pristao doći u Segundu, prema Altaveu.

