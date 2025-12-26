FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVA LOKACIJA /

Hajdukov promašaj seli kod legende Barcelone?

Hajdukov promašaj seli kod legende Barcelone?
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Edgar je za Hajduk odigrao samo osam utakmica te nije zadovoljio struku

26.12.2025.
19:04
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što smo pisali da bi španjolski stoper Edgar González mogao ranije od predviđenog napustiti Poljud, sada je poznato gdje bi mogao nastaviti karijeru.

Edgar je ovog ljeta stigao na Poljud na posudbu iz Almerije, ali u Hajduku nije oduševio. 'Bili' nisu zadovoljni njegovim nastupima, a Španjolac nije zadovoljan minutažom, pa je prijevremeni raskid posudbe bio očekivan. Prema španjolskim medijima, Edgar bi karijeru trebao nastaviti u Andori. Sada već bivši igrač Hajduka, naravno, neće igrati u jednoj od najgorih liga na svijetu, već u španjolskom drugoligašu iz te mikrodržave, koji je "previše dobar" da bi igrao u svojoj zemlji (slično kao u slučaju Monaca). Andora tako nastupa u drugoj španjolskoj ligi, gdje je trenutno 12. od 22 ekipe.

Inače, jedan od vlasnika Andorre je legendarni Gerard Piqué, koji bi možda mogao dati i pokoji savjet Edgariu, kojeg španjolski mediji opisuju kao visokog, ali nespretnog stopera. S obzirom na potragu Andorre za stoperom, kao i na regulativne i druge okolnosti, klub je Edgara, koji je pristao doći u Segundu, prema Altaveu.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju

HajdukGerard Pique
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZANIMLJIVA LOKACIJA /
Hajdukov promašaj seli kod legende Barcelone?