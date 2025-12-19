Hajduk ostaje bez Španjolca koji je ovog ljeta stigao u Split?

Kako prenosi Dalmatinski portal, jedno od najzvučnijih pojačanja Hajduka ovog ljeta, Španjolac Edgar González, napušta Poljud nakon samo jedne polusezone.

González je u Hajduk stigao na posudbu iz španjolskog drugoligaša Almerije, za koju je odigrao 77 utakmica, od čega gotovo polovicu u La Ligi. Između Real Betisa i Almerije González je skupio 87 nastupa u prvom rangu španjolskog nogometa, La Ligi – jednoj od najjačih liga na svijetu, no u „splitskim bilima” mu nije išlo. González je odigrao samo trećinu dostupnih minuta, a sada odlazi s Poljuda bez mogućnosti oproštaja u utakmici protiv Vukovara.

Tako Hajduk gubi jednu trećinu „Tri amigosa”, a Hugo Guillamón i Iker Almena prijatelja.

