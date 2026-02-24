Vrijeme leti, sjećanja ostaju... Valerija više nikad nije vidjela oca: 'Otišao je prvog dana'

'KAD SAM SE PROBUDILA...' /

Četiri su godine od početka ruske invazije na Ukrajinu. Rat koji je iz Moskve najavljen kao specijalna vojna operacija traje već 1461 dan. Poginule su stotine tisuća ljudi, vojnika i civila. Kraj se i dalje ne nazire. U Kijevu je na obljetnicu održana minuta šutnje za poginule. Građani su zastali točno u određeno vrijeme, kao i svakoga dana od početka rata – praksu je uveo predsjednik Volodimir Zelenski.

Valerija Piven izgubila je oca na samom početku rata. “Otišao je već prvog dana. Kad sam se 24. veljače probudila, znala sam da je otišao boriti se. Nedostaje mi.”

U Buči, gradu koji je postao simbol ratnih zločina, Olja Stiahliuk govori o mladima koji se nisu vratili. “Dečki od 20, 21 godinu. Više ih nema.” Mnogi nisu očekivali da će rat trajati godinama. “Mislila sam da će se postići dogovor. Sada je moje dijete već četiri godine na fronti”, kaže Ljudmila Taran iz Kijeva.

U Harkivu Oksana kaže da ni službeni kraj ne znači stvarni kraj. “Rat može završiti na papiru, ali posljedice ostaju. Mislim da ćemo još dugo živjeti u ovome.”

Zelenski je objavio video iz podzemnog vladinog bunkera u kojem je državni vrh boravio u prvim danima napada. Poručio je da Rusija nije ostvarila svoje ciljeve te ponovno pozvao saveznike na nastavak potpore. U Kijev su na obljetnicu stigli čelnici Europske unije i nekoliko država članica, među njima i hrvatski premijer, kako bi potvrdili političku podršku Ukrajini. Više u priči Andrijane Čičak Božić.