Ivana i 11 Hrvata usred nereda u Meksiku, Veleposlanstvo uputilo poruku: 'Ostanite u kućama'

Veleposlanstvo Hrvatske u SAD-u pozvalo je hrvatske državljane koji se nalaze u Meksiku da ostanu u kućama do daljnjega. U slučaju potrebe, mogu se obratiti veleposlanstvima drugih država članica EU-a ili hrvatskom počasnom konzulu u gradu Ciudad de Mexico. A evo što o situaciji u glavnom gradu kaže turistička vodičica Ivana Kosinec. S grupom Hrvata boravi na putovanju u ovoj zemlji.

"Ja sam sa svojom grupom u Mexico Cityju. U grupi od 11 ljudi iz Zagreba i drugih dijelova Hrvatske. Na aerodromu smo i krećemo za Meridu", kaže Ivana i dodaje kako nije bilo nikakvih ekstra sigurnosnih mjera.

"Primijetili smo nešto više policijskih vozila. Na aerodromu su neki letovi otkazani prema pokrajinama koje su pogođene. Pričali smo i s lokalcima koji kažu da se takve stvari događaju s te pacifičke strane, tamo je situacija u nekim gradovima loša, ali u ostatku zemlje je sigurno", rekla je za RTL Danas Ivana Kosinec, turistička vodičica i voditeljica putovanja.