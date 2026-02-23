Zbog smrti šefa narkokartela Meksiko gori, ljudi na rubu očaja: 'Izlazimo samo kad moramo'

TKO ĆE GA NASLIJEDITI? /

Zapaljeni automobili, trgovine, blokirane ceste, i panika među stanovništvom. Bio je to sukob kartela i vojske i policije - nakon što je ubijen El Mencho vođa zloglasnog meksičkog narko kartela Jalisco Nova Generacija.

"Uplašeni smo. Izlazimo samo kada je nužno, jer ljudi ne znaju smiju li izići ni što raditi", kaže Maria Duran. El Mencho je jučer teško ranjen u specijalnoj operaciji meksičke vojske u Tapalpi, gdje se susreo s ljubavnicom. Došlo je do sukoba, a metak mu je navodno zapeo ispod usne. Preminuo je na putu za bolnicu u Mexico Cityju.

Ubijeno je 6 njegovih pristaša, dok je troje vojnika ranjeno. Vojska je zaplijenila oklopna vozila kartela, raketne bacače za obaranje zrakoplova. U operaciji su obavještajnim podacima sudjelovale i Sjedinjene Države.

Kartel uzvratio odmazdom

Na smrt svog vođe kartel je uzvratio odmazdom - paljenjem, pljačka - stotine blokiranih cesta u 20 meksičkih saveznih država. Uhićeni su deseci.

El Mencho je stvorio jednu d najmoćnijih kriminalnih organizacija koja je obrtala milijarde dolara od trgovine kokainom, heroinom, te fentanilom i metamfetaminom.

Amerikanci su za svaku informaciju o njemu nudili 15 milijuna dolara. Drogom se počeo baviti u SAD-u gdje je ilegalno emigrirao kao tinejdžer. U Meksiku je čak radio i kao policajac. Hladan, tajnovit i izrazito nasilan- kakav mu je i kartel- kojem nije dovoljno samo ubojstvo, pa su primjerice desetogodišnju djevojčicu silovali, pa je zapalili misleći da je kći suparnika, što nije bila.