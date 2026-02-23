FREEMAIL
ESKALACIJA SVAĐE /

MORH žestoko reagirao, imamo neslužbene detalje: 'Neće sigurno Anušić to pitati Milanovića'

Dan nakon što je ministar obrane Ivan Anušić sletio u Izrael, stigla je oštra reakcija predsjednika Zorana Milanovića.

Dok Anušić razgovara s izraelskom vojnom industrijom, Milanović poručuje da suradnje s izraelskom vojskom neće biti.

MORH neslužbeno 

Iz Ministarstva obrane (MORH) neslužbeno poručuju da ministar provodi politiku Vlade, Milanović nema nikakvu ovlast ni utjecaj na politiku Vlade ili MORH-a, sigurno ministar neće pitati Milanovića u koje će bilateralne posjete ići. 

Ministar radi u interesu HV-a, oprema se vojska, osnažuje obrambena industrija. Nikakve potrebe za ovakvim priopćenjem Milanovića nije bilo, u Izraelu nije u delegaciji nijedan pripadnik Oružanih snaga (OSRH). Posao je ministra osnaživanje obrambene industrije, otvaranje vrata i na stranim tržištima, Milanović ne može utjecati s kim će hrvatska obrambena industrija surađivati, dodaju neslužbeno iz MORH-a. 

Nikakvih planiranih nabava izraelskog naoružanja nema, a da ih čak i ima - Milanović niti financira niti odlučuje što će se nabavljati za Hrvatsku vojsku, zaključuju iz MORH-a. 

 

 

 

23.2.2026.
19:14
Dajana Šošić
Ivan AnušićZoran MilanovićMorhIzrael
