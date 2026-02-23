Uhićen krijumčar nakon tragedije na rijeci Uni: Nije siguran koliko je migranata prevozio

POGINUO MUŠKARAC /

Jedan muškarac poginuo je u pretvrtanju čamca s migrantima na rijeci Uni kod Hrvatske Kostajnice. Tri su muške osobe spašene, a akcija traganja i dalje traje. Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija, policijski službenici su oko 4 i 45 u mjestu Rosulje začuli poziv u pomoć iz rijeke Une. Odmah su reagirali i uputili sve žurne službe na teren.

Policija je uhitila osumnjičenog krijumčara u blizini granice. Riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine, a zasad je potvrđeno i kako jedan od spašenih muškaraca ima kinesko državljanstvo. Više pogledajte u videu.