Hrvatska porezna savjetnica objasnila kako Trumpove carine utječu na hrvatske tvrtke: 'Neki su došli do ruba'

Trgovinska bazuka ponovno je na stolu nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio povećati privremenu carinsku stopu na uvoz iz svih zemalja s 10 na 15 posto.

Učinio je to nakon što je američki Vrhovni sud srušio njegov carinski program utemeljen na zakonu o izvanrednoj gospodarskoj situaciji. Pa tako Europska unija sprema odgovor, a francuski ministar trgovine ističe kako Trumpove prijetnje učvršćuju jedinstvo Unije.

Nije isključena ni već spomenuta “trgovinska bazuka”, koja omogućuje širok raspon mjera, od kontrola izvoza i carina na usluge do isključivanja američkih tvrtki iz javnih natječaja u Europskoj uniji.

Trumpovu ekonomsku politiku za RTL Danas komentirala je i porezna savjetnica Sanja Bogović. Ona dugi niz godina živi i radi u New Yorku, gdje savjetuje i velik broj hrvatskih tvrtki.

"To definitivno stvara nestabilnost tržišta, pogotovo za male biznise. Dosta radim s hrvatskim biznisima koji uvoze na američko tržište. Naši biznisi vole imati svoj budžet i znati koliki su im troškovi", ističe Bogović.

Kako carine utječu na biznise?

S ovakvim stalnim promjenama, napominje, teško im je raditi planove. To pogotovo utječe na male biznise, od kojih su neki čak došli do ruba i moraju zatvoriti svoja vrata

"Takav je slučaj s jednim biznisom prodaje alkohola, gdje su carine na vina iz Hrvatske i Europe jako velike. Većim biznisima je lakše jer imaju neke rezerve, mogu pregovarati s lancima. Prilikom uvoza moraju se naplatiti carine, a one definitivno utječu na poslovanje", ističe porezna savjetnica.

Bogović predviđa da će se vjerojatno morati raditi zahtjevi za povratom poreza, što će biti veliki udarac na američki budžet jer je Trump očekivao od tog novca dosta toga platiti.

"Ono što je obećao i na čemu je temeljio kampanju je slogan 'America first'. On se doista toga drži. Ja radim i osobne poreze i mogu reći da već sad na početku porezne sezone, nove promjene zakona koje je donio i olakšice u sklopu 'One big beautiful bill-a' definitivno pomažu nižoj i srednjoj klasi", napominje savjetnica.

U Americi se gotovo sve uvozi te je kampanju temeljio na obećanju da će zemlja više proizvoditi. Međutim, ne može se to preko noći napraviti. "I dalje smo u SAD-u ovisno o stranom uvozu i ako se nastavi ovako, definitivno će utjecati na potrošače", zaključuje sugovornica.