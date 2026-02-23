Ruglo na Makarskoj rivijeri: Opasne ruševine na mjestu nekadašnjeg ponosa

Na nekoliko koraka od plaže propada nekadašnji hotel koji se prostire na više od četiri tisuće metara četvornih. Bilo je to odmaralište za radnike iz BIH u doba socijalizma. Danas je to tek ruševina.

Slična priča i s odmaralištem za djecu u općini Gradac, gdje je gospođa Gordana Koro radila u kuhinji.

"Žao mi je. 12 godina sam radila. Mogla sam raditi zaraditi penziju, ovako nemam ništa. Kad je počeo rat 1992., to je počelo propadati. Vidite i sami kako je, do današnjeg dana nitko ništa", rekla je Gordana.

"Dosta ima odmarališta ovako po Hrvatskoj, to trebaju države, Hrvatska i Bosna, da se dogovore ili bar koncesiju da daju tko će ulagati u to, gledajte koliki prostor stoji, šteta, šteta", rekla je Slađana Pašić iz Sarajeva.

Devet derutnih odmarališta

I nisu to jedina odmarališta koje su bila u vlasništvu tvrtki iz Bih ili Srbije, a nalaze su na području općine Gradac.

"Trenutno je 9 odmarališta koja su derutna, zjape prazna i opasnost su za živote i imovinu a koliko bi značili. Oni su nama kočnica razvoja. Ne samo da bi značili jedan veći napredak, nego je to nemjerljivo", rekao je SDP-ov Matko Burić, načelnik Općine Gradac.

Iz turističke zajednice vjeruju da bi lako prešli 600 tisuća noćenja kada bi i nekadašnja odmarališta bila u funkciji turizma.

"Ovakav status i ovakav izgled objekta zapravo stvara veliku kočnicu za razvoj turizma na našem području. S obzirom na to da je bitno obnoviti ove objekte, vratiti im funkciju, kakvu su prije imali, to bi trebao biti nekakav imperativ“, kazala je Marija Lozina, direktorica Turističke zajednice Gradac.

'Jako su opasne'

Dok se stvari ne pokrenu najvažnije je držati znatiželjnike dalje od objekata koji se urušavaju.

"Jako su opasne znači to je sve urušeno derutno, sve stepenice, prilazi, ograde, sve je to izuzetno urušeno i opasno za prilazak tim zgradama", kaže Ivan Anton Peko, voditelj Komunalnog poduzeća Gradac.

A gotovo sve stoji na mjestu još od 1991. godine kad je Vlada donijela odluku o zabrani raspolaganja nekretninama na području Republike Hrvatske.

"Kako pitanje sukcesijske imovine nije međudržavno riješeno sklapanjem odgovarajućih ugovora, neriješeni imovinsko-pravni odnosi predstavljaju određeni rizik za ulaganje potencijalnim investitorima. Dakle, za potpunu aktivaciju predmetnih nekretnina potrebno je međudržavno riješiti pitanje sukcesijske imovine“, rekli su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH.

'Hrvatska trpi štetu'

U 35 godina odrasle su nove generacije koje se niti ne sjećaju odmarališta, poznaju samo trenutačne ruševine.

"Gledajte 35 godina se mi pozivamo na sukcesijsko pravo, mislim da nema smisla. Neka se sastane sukcesijsko povjerenstvo. Neka se donesu odluke, ako treba vratiti, ako treba oduzeti. Ne znam, nije moje da komentiram ali treba se nešto riješiti. Na prostoru su RH i Hrvatska trpi štetu", kazao je načelnik Burić.

Šteta je svakako jer neka od odmarališta nalaze se na izuzetnim lokacijama uz more. U funkciji turizma otvorila bi radna mjesta, a ovako su tek podsjetnik na minula vremena i neriješena međudržavna pitanja….