Livajinih 100 za Hajduk: Evo kako ih je točno rasporedio, iznenadit ćete se kome je najviše zabio

Kapetan Hajduka Marko Livaja zabio je 100. gol u dresu Majstora s mora te samo potvrdio svoj status legende Bijelih.

Do stotke u svim natjecanjima stigao je ove nedjelje u utakmici protiv Lokomotive. Kod prvog gola Hajduka u 2:1 pobjedi, ključan je potez napravio Krovinović koji je petom proigrao Rebića iza gostujuće obrane pa je stvar pokušao spasiti vratar Posavec koji je istrčao u susret napadaču Hajduka, čiji je vrlo neprecizan udarac prema vratima Livaja uspio skrenuti u mrežu.

U 194. nastupu otkako se prije pet godina vratio u Hajduk Livaja je tako došao do 100. gola, a ima i 47 asistencija. Brojka bi svakako bila bolja da se nije našao u nemilosti trenera Gonzala Garcije koji smatra da njegova momčad igra bolje bez Livaje.

Livaja je za svakog navijača praktički moderna legenda koja je podigla cijeli klub na jednu višu razinu, kako s približavanjem u borbi za naslov prvaka tako i s neizbježnog marketinškog aspekta.

Livaja je svojih 100 golova rasporedio na dosta raznolik način, a u glaeriji vam donosimo točno kome je koliko golova zabio.