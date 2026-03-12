Otkriveno kako bi trebao izgledati novi stadion Hajduka: Kako vam se sviđa?

Studija izvodljivosti za novi stadion i kamp HNK Hajduk predstavljena je u četvrtak na stadionu Poljud, a kao najpovoljnije rješenje izdvojena je izgradnja novog stadiona na Poljudu uz rekonstrukciju Parka mladeži i izgradnju kampa u Stobreču.

Studija procjenjuje da bi investicije razmatranih opcija iznosile od oko 184 milijuna eura za sanaciju postojećeg Poljuda do gotovo 700 milijuna eura za izgradnju novog stadiona na potpuno novoj lokaciji s pratećom infrastrukturom.

Kao najpovoljnija izdvojena je opcija koja predviđa izgradnju novog stadiona na Poljudu, rekonstrukciju Parka mladeži te izgradnju kampa i akademije u Stobreču.

Projekt uključuje i rekonstrukciju atletskog stadiona u Parku mladeži s kapacitetom od 10.700 mjesta. Taj bi stadion zadovoljio UEFA-in standard kategorije 4 za nogometna natjecanja, a ujedno bi postao najveći atletski stadion u Hrvatskoj, čime bi se otvorila mogućnost organizacije većih atletskih natjecanja.

Na prostoru sadašnjeg Poljuda planirana je izgradnja novog stadiona s pratećim sadržajima, uključujući dodatna parkirališta, pomoćne nogometne terene te komercijalne sadržaje poput hotela i trgovačkih prostora.Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 461 milijun eura, odnosno oko 316 milijuna eura kada se uračunava vrijednost zemljišta u vlasništvu grada i države.

Glavni rizik ove opcije odnosi se na status Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra, zbog čega bi za realizaciju projekta bilo potrebno izmijeniti ili ukinuti postojeći režim zaštite. Dodatni izazovi povezani su s rekonstrukcijom atletskog stadiona u Parku mladeži, koji bi trebalo prilagoditi standardu od osam staza.

Prema procjenama iz studija, Hajduk bi prve tri godine nastavio igrati na postojećem Poljudu, nakon čega bi se privremeno preselio na Park mladeži tijekom gradnje novog stadiona. Početak igranja na novom Poljudu predviđa se oko 2032. godine.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je kako studija predstavlja prvi cjelovit stručni dokument o budućoj stadionskoj infrastrukturi u gradu.

"Studija izvodljivosti je temeljni dokument u kojem se sagledavaju sve opcije. Ovdje smo imali četiri opcije, što je jedini profesionalan pristup. Prvi put grad ima cjeloviti dokument jer se u prošlosti sve svodilo na rasprave bez stručne podloge", rekao je Šuta.

Šuta je rekao da je struka, uključujući statičare, procijenila kako je najpovoljnija opcija izgradnje novog stadiona na Poljudu uz rekonstrukciju Parka mladeži, naglasivši da poštuje mišljenje stručnjaka u svim aspektima, te financijskom i stručnom, te dodao da je o tim informacijama obavijestio i Vladu RH i resorno Ministarstvo, dok je s dokumentacijom upoznata i ministrica kulture.

Najavio je i da će Gradskom vijeću predložiti raspisivanje savjetodavnog referenduma.

"Predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma. On bi se, prema zakonskim mogućnostima, mogao provesti u roku od 30 dana", rekao je.

Budiša je rekao kako je u izradi studija prikupljena opsežna dokumentacija te izrađene projekcije troškova, prihoda i modela financiranja. „Brojke uglavnom ne lažu, pa prema njima ova opcija donosi najveće ukupne društvene koristi za klub, grad i državu“, rekao je Budiša.

Dodao je kako su u analizi uključeni svi identificirani rizici, među njima i pitanje zaštite kulturnog dobra, te da plan predviđa oko tri i pol godine za pripremu lokacije.

Predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Bilić rekao je kako klub podržava svako rješenje koje vodi izgradnju novog stadiona. „Vjerujem da će grad donijeti odluku o najboljem rješenju“, rekao je Bilić.

Istaknuo je i kako je za klub posebno važna izgradnja kampa, koja bi, po njegovom mišljenju, trebala početi što prije, čak i prije rokova predstavljenih na prezentaciji.

Dodao je kako se početak ozbiljnijih radova očekuje nakon rješavanja pitanja zemljišta, podsjetivši da je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio mogućnost da država već ovog ljeta prenese zemljište, nakon čega slijede daljnje procedure.

Benchmark stadioni

Prikazani su 'benchmark' stadioni, vizualni prikaz pet stadiona koji su tu kao najuži predložak kako bi trebao izgledati dizajn novog stadiona Hajduka.