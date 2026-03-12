FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
THE PUSSYCAT DOLLS /

Najseksi ženski bend se vraća: Evo kako su ove 'mačke' žarile i palile pozornicom ranih 2000-ih

Najseksi ženski bend se vraća: Evo kako su ove 'mačke' žarile i palile pozornicom ranih 2000-ih
Foto: KEVIN WINTER/Getty images/Profimedia
The Pussycat Dolls su osnovane 1995., a svjetsku slavu stekle su debitantskim albumom “PCD” 2005.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ženska pop grupa The Pussycat Dolls, koja je harala glazbenom scenom početkom 2000-ih, ponovno izlazi na scenu kao tročlani sastav s novim singlom i svjetskom turnejom. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt predstavile su pjesmu “Club Song”, a u lipnju kreću na turneju s 52 nastupa po Sjevernoj Americi i Europi koju su nazvale “PCD Forever”.  Povratak dolazi šest godina nakon što je prethodni plan propao zbog pandemije i pravnih sporova, a fanovi diljem svijeta su oduševljeni. Ova galerija vraća u sjećanje njihov glamur, vatrene plesove i hitove koji su označili eru ranih 2000-ih.

12.3.2026.
13:14
Hot.hr
KEVIN WINTER/Getty images/Profimedia
The Pussycat DollsPovratak2000-e
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx