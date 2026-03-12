Najseksi ženski bend se vraća: Evo kako su ove 'mačke' žarile i palile pozornicom ranih 2000-ih

Ženska pop grupa The Pussycat Dolls, koja je harala glazbenom scenom početkom 2000-ih, ponovno izlazi na scenu kao tročlani sastav s novim singlom i svjetskom turnejom. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt predstavile su pjesmu “Club Song”, a u lipnju kreću na turneju s 52 nastupa po Sjevernoj Americi i Europi koju su nazvale “PCD Forever”. Povratak dolazi šest godina nakon što je prethodni plan propao zbog pandemije i pravnih sporova, a fanovi diljem svijeta su oduševljeni. Ova galerija vraća u sjećanje njihov glamur, vatrene plesove i hitove koji su označili eru ranih 2000-ih.