Elton John okupio elitu Hollywooda: Pogledajte kako su slavne zvijezde tulumarile nakon Oscara

Uoči dodjele Oscara tradicionalno se održava jedan od najpoznatijih događaja oskarovskog vikenda, humanitarna zabava Elton John AIDS Foundation. Riječ je o godišnjem gledanju dodjele Oscara koje organiziraju Elton John i njegov suprug, kanadski redatelj David Furnish.

Na glamuroznom događaju, koji okuplja brojne zvijezde iz svijeta filma, glazbe i mode, domaćinima su se ove godine pridružili i Neil Patrick Harris te njegov suprug David Burtka. Nakon službenog dijela večeri uslijedio je i veliki afterparty na kojem su se uzvanici opustili i proslavili najvažniju filmsku noć u godini.

Poseban glazbeni trenutak večeri priredila je britanska pjevačica Lola Young, koja je nastupila na zabavi nakon dodjele. Mladu glazbenicu mnogi su dodatno zapazili nakon što je nedavno osvojila svoj prvi Grammy za najbolju solo pop izvedbu.

Inače, Humanitarni događaj ima i važnu svrhu. Zaklada koju je osnovao Elton John još od 1992. godine prikuplja sredstva za borbu protiv HIV/AIDS-a, a do danas je prikupila više od 650 milijuna dolara za tisuće projekata diljem svijeta. U našoj galeriji pogledajte tko je sve stigao na glamurozni afterparty.