Svi smo obožavali Lorelai iz 'Gilmorica': Evo kako danas izgleda omiljena TV mama

Američka glumica Lauren Graham godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica televizije, a publika ju je zavoljela ponajviše zahvaljujući ulozi Lorelai Gilmore u kultnoj seriji Gilmore Girls. Karijeru je nastavila nizom uspješnih projekata, među kojima se ističe i popularna obiteljska drama Parenthood. Osim glume, okušala se i kao spisateljica, a svojim šarmom i duhovitošću već godinama osvaja publiku diljem svijeta. Povodom njezina 59. rođendana prisjećamo se karijere i zanimljivih trenutaka iz života jedne od najomiljenijih televizijskih zvijezda.