Šape, repići i čupava 'slatkoća' na najjače: Ove njuške osvojile su Hrvatsku!

Brojni uzgajivači i ljubitelji pasa okupili su se u subotu na nacionalnoj izložbi pasa CAC Zaprešić održanoj u Westgate City shopping centru. Riječ je o cjelodnevnom događanju na kojem se predstavilo oko 400 pasa različitih pasmina, a sudionici i suci stigli su iz čak 18 zemalja svijeta.

Stručni suci procjenjivali su izgled, držanje i karakter pasa, a najbolji među njima osvojili su prestižne kinološke titule. Osim natjecateljskog dijela, događaj je bio i pravo mjesto susreta za ljubitelje pasa, koji su mogli vidjeti brojne pasmine izbliza, fotografirati se s četveronožnim ljepotanima i uživati u veseloj atmosferi. U galeriji pogledajte preslatke trenutke s izložbe.