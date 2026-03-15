Jezivi prizori u Napulju: Sve je stalo u sekundi, a onda je reagirao Conte

Subotnja večer na stadionu Diego Armando Maradona trebala je biti zapamćena po uzbudljivoj utakmici između Napolija i Leccea. Umjesto priče o golovima i preokretima, nogometni svijet obišle su dramatične scene iz same završnice susreta, kada je igrač gostujuće momčadi iznenada kolabirao na travnjaku i izazvao zabrinutost među igračima, navijačima i stručnim stožerima.

Utakmica je ušla u svoju završnicu dok je Lecce pokušavao pronaći put do izjednačenja. Gosti su poveli već u trećoj minuti pogotkom Jamila Sieberta, no Napoli je u nastavku preokrenuo rezultat zahvaljujući golovima Rasmusa Højlunda i Mattea Politana. Kako se približavala 87. minuta, Lecce je dobio priliku iz slobodnog udarca i činilo se da utakmica ulazi u dramatičan rasplet.

No tada se dogodio trenutak koji je potpuno promijenio atmosferu na stadionu. Napadač gostujuće momčadi, Lameck Banda, bez kontakta s protivnikom iznenada se srušio na travu, držeći se za prsa. Igra je odmah zaustavljena, a zabrinutost je u sekundi zahvatila i igrače i publiku. Stadion koji je dotad bio ispunjen glasnim navijanjem utihnuo je dok su svi pogledi bili uprti prema 25-godišnjem nogometašu koji je nepomično ležao na terenu.

U tim dramatičnim trenucima posebno se istaknuo trener Napolija Antonio Conte. Primijetivši da se Banda bori za zrak, Conte je bez oklijevanja reagirao i signalizirao sucima i liječničkim ekipama da je situacija ozbiljna. Njegova brza reakcija ubrzala je dolazak medicinskih timova, koji su odmah počeli pružati pomoć igraču. Nogometaši obje momčadi okupili su se oko Bande i pokušali zakloniti prizor od pogleda tribina dok su liječnici obavljali svoj posao.

Nakon nekoliko minuta napetosti stigla je prva vijest koja je donijela olakšanje – Banda je bio pri svijesti. Kada su ga na nosilima iznosili s terena, cijeli stadion ustao je na noge i dugim pljeskom ispratio nogometaša. Bio je to dirljiv prizor koji je pokazao da, unatoč rivalstvu i rezultatu, postoje trenuci kada je ljudskost važnija od svega.

Prve informacije s terena izazvale su strah od ozbiljnijih zdravstvenih problema, no kasnije je potvrđeno da je uzrok kolapsa bio snažan udarac u prsni koš koji je Banda zadobio u duelu nekoliko desetaka sekundi ranije. Taj udarac izazvao je poteškoće s disanjem i snažnu bol, zbog čega je igrač u panici pomislio na najgori mogući scenarij.

Nogometaš je odmah prevezen u bolnicu na dodatne pretrage, a iz kluba su ubrzo poručili da je stabilno i izvan životne opasnosti te da je ostao pod liječničkim nadzorom iz predostrožnosti. Za Lecce, koji je utakmicu morao završiti s desetoricom jer su već iskoristili sve izmjene, rezultat je u tim trenucima bio potpuno u drugom planu.

Ova večer u Napulju podsjetila je koliko se sport može promijeniti u samo nekoliko sekundi. Ono što je trebalo biti još jedno poglavlje nogometnog rivalstva pretvorilo se u trenutak zajedništva, brze reakcije i solidarnosti koji je na trenutak ujedinio igrače, navijače i cijeli nogometni svijet.

