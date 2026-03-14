Počelo uklanjanje azbesta iz Vjesnikovog nebodera: Pogledajte kako to izgleda

Počelo je uklanjanje azbesta sa 16. kata Vjesnikovog nebodera u Zagrebu. Azbest je otkriven tijekom priprema za rušenje nebodera, zbog čega su radovi na tom dijelu zgrade privremeno obustavljeni. Opasni materijal pronađen je kao protupožarni premaz na dvadeset i četiri čelična stupa, što je bila uobičajena praksa u vrijeme gradnje zgrade.

Tvrtka Eurco, s kojom je ministarstvo potpisalo ugovor o rušenju Vjesnika, ima tri mjeseca za obavljanje posla.

Ipak, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, Tonči Glavinić, kazao je da će uklanjanje azbesta utjecati na rokove.

Tako Eurco sada ima zadatak, osim rušenja, angažirati ovlaštenog podizvođača s licencom za rukovanje i zbrinjavanje opasnog otpada.

Produžetak rokova najvjerojatnije će utjecati i na otvaranje prometa u podvožnjaku Slavonske avenije, koje je bilo planirano 21. ožujka.