Pod udarom i svjetska baština: Pogledajte prizore iz iranskog 'Versaillesa', posvuda krš i lom

Iransko ministarstvo kulturne baštine i turizma izvijestilo je u subotu da je najmanje 56 muzeja i povijesnih mjesta diljem Irana oštećeno, dva tjedna od početka rata protiv Izraela i Sjedinjenih Država.

U Teheranu je u prvim danima izraelsko-američkog bombardiranja oštećena Golestanska palača, UNESCO-ova svjetska baština. Ta lokacija koju nekad uspoređuju s Versaillesom jedna je od najstarijih u iranskoj prijestolnici i služila je kao rezidencija kraljevske dinastije Kadžar (1789.-1925.).

Prema iranskom ministarstvu kulturne baštine, teheranska pokrajina u različitom stupnju ima najveći broj oštećenih spomenika (19).

U Isfahanu u središnjem dijelu zemlje, Trg Nakš-e Džahan, arhitektonski dragulj izgrađen u 17. stoljeću, okružen džamijama, palačom i povijesnim bazarom, među mjestima je koja su pretrpjela štetu.

U Bušehru, lučkom gradu na Perzijskom zaljevu, nekoliko je kuća oštećeno u povijesnoj četvrti Port Siraf, koja se diči brojnim zgradama starim i do dvjesto godina.

UNESCO je u petak izrazio zabrinutost zbog štete i rizika za baštinska mjesta uslijed jakih zračnih napada projektilima i dronovima na Bliskom istoku, navodeći povijesna mjesta u Iranu, Izraelu i Libanonu koja su već oštećena, te stotine drugih potencijalno ugroženih ratom.