Pogledajte u kakvom izdanju je Sabalenka osvanula nakon što se zaručila, a tek što je radila...

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka objavila je, uoči početka turnira u Indian Wellsu, da se zaručila s Georgiosom Frangulisom. Nekoliko dana nakon zaruka, Sabalenka je izašla na trening, a tamo joj je netko dobacio vjenčani veo i buket. Umjesto da to ignorira, prva tenisačica svijeta prihvatila je šalu, stavila veo na glavu i nastavila udarati lopticu, a u galeriji pogledajte kako je to izgledalo.