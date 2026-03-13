FREEMAIL
PA ŠTO ONA IZVODI? /

Pogledajte u kakvom izdanju je Sabalenka osvanula nakon što se zaručila, a tek što je radila...

Pogledajte u kakvom izdanju je Sabalenka osvanula nakon što se zaručila, a tek što je radila...
Foto: Charles Baus/Zuma Press/Profimedia
Dok se priprema za ključne mečeve na prestižnom turniru u Indian Wellsu, najbolja tenisačica svijeta, Arina Sabalenka, pronašla je vremena za malo smijeha i "probu vjenčanja" izravno na teniskom terenu.
1 /16
VOYO logo

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka objavila je, uoči početka turnira u Indian Wellsu, da se zaručila s Georgiosom Frangulisom. Nekoliko dana nakon zaruka, Sabalenka je izašla na trening, a tamo joj je netko dobacio vjenčani veo i buket. Umjesto da to ignorira, prva tenisačica svijeta prihvatila je šalu, stavila veo na glavu i nastavila udarati lopticu, a u galeriji pogledajte kako je to izgledalo.

13.3.2026.
15:10
M.G.
Charles Baus/Zuma Press/Profimedia
Arina SabalenkaIndian WellsTreningZaruke
