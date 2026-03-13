FREEMAIL
TIHI NAPAD NA ZDRAVLJE /

Znanstvenici upozoravaju: Kada dugo ne izlazimo van naš organizam trpi ozbiljne posljedice
Foto: Pexels
Moderni način života doveo je do zapanjujuće statistike: prosječan čovjek provodi i do 90 posto svog vremena u zatvorenom prostoru. Ovaj dramatičan odmak od načina na koji su ljudi živjeli tisućama godina stvara dubok nesklad s ljudskom biologijom. Znanstvenici sve glasnije upozoravaju da takav sjedilački, izolirani način života uzima ozbiljan danak, utječući na sve, od raspoloženja do rizika od razvoja teških bolesti.
U svijetu stvorenom za udobnost, od klimatiziranih ureda do beskrajne zabave na dohvat ruke, stvoreno je okruženje koje nas štiti od vanjskog svijeta. Ljudi iz kuće ulaze u automobil, iz automobila u ured, a prirodu često doživljavaju samo kao sliku kroz prozor. Iako se ova rutina čini sigurnom i bezazlenom, ona predstavlja tihi napad na zdravlje, s posljedicama koje sežu dublje nego što se misli.

Čak i kratka jutarnja šetnja, ispijanje kave na balkonu ili ručak u parku mogu značajno poboljšati fizičko i mentalno zdravlje te podsjetiti da su ljudi, unatoč svemu, bića stvorena za život pod otvorenim nebom, piše The List.

Pogledajte u galeriji što se sve događa s našim tijelom kad dugo ne izlazimo van.

13.3.2026.
12:41
Antonela Ištvan
Pexels
OrganizamZatvoren ProstorMentalno ZdravljeZnanstvenici
