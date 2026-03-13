FREEMAIL
FILMSKA IKONA /

Udavala se 4 puta i glumila u brojnim filmovima: Vjerujete li da Jane Seymour ima 75 godina?

Foto: FAME PICTURES/Backgrid USA/Profimedia
Jane Seymour britanska je glumica rođena u Londonu pod imenom Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg.
1 /24
Holivudska diva Jane Seymour nedavno je proslavila 75. rođendan, a mnogi i dalje ne mogu vjerovati koliko mladoliko izgleda. Elegantna britanska glumica desetljećima je osvajala publiku svojim šarmom, ljepotom i nezaboravnim ulogama. Svjetsku slavu donijela joj je uloga Bondove djevojke u filmu Live and Let Die, no milijuni gledatelja najviše je pamte kao plemenitu liječnicu u hit-seriji Dr. Quinn, Medicine Woman. Tijekom bogate karijere nizala je uspjehe na filmu, televiziji i kazališnim daskama, dok je njezin privatni život često bio jednako dramatičan kao i uloge koje je tumačila. Udavala se četiri puta, proživjela velike ljubavi i teške razvode, ali nikada nije izgubila optimizam. Danas, u 75. godini, i dalje oduševljava energijom i izgledom koji mnoge navodi na pitanje – prkosi li Jane Seymour zakonima prirode?

13.3.2026.
6:03
Hot.hr
United Archives/Impress/United Archives/Profimedia
Jane SeymourGlumica
