Ona je nova Pamela Anderson!? Poznata gimnastičarka dobila ulogu u rebootu legendarne serije

Američka sportska i internetska senzacija Olivia “Livvy” Dunne napravila je veliki korak u karijeri iz gimnastičkih dvorana preselila se ravno u Hollywood.

Bivša zvijezda sveučilišne gimnastike sa Louisiana State Universityja (LSU) dobila je ulogu u dugo najavljivanom rebootu kultne serije Baywatch, a mnogi se već pitaju postaje li upravo ona nova Pamela Anderson modernog doba.

Prema najavama producenata, Dunne će u seriji utjeloviti lik Grace, mlade i energične spasiteljice.

Hollywood mijenja pravila: zvijezde s publikom imaju prednost

Angažman Livvy Dunne nije samo klasičan casting. Producenti su ovim potezom jasno pokazali novu strategiju modernog Hollywooda – traže se zvijezde koje već imaju vlastitu publiku.

Dunne na društvenim mrežama prati više milijuna obožavatelja, što je čini jednom od najutjecajnijih sportašica svoje generacije. Upravo ta ogromna baza pratitelja predstavlja veliku marketinšku prednost za televizijske projekte.

Ovaj model podsjeća na ono što je Dunne već uspješno radila u sportu. Tijekom sveučilišne karijere postala je jedna od najvećih zvijezda NIL ere (Name, Image, Likeness), razdoblja u kojem sportaši mogu zarađivati od vlastitog imena i imidža. Zahvaljujući brojnim sponzorskim ugovorima postala je najplaćenija sportašica u povijesti američkog studentskog sporta, s procijenjenom zaradom većom od četiri milijuna dolara.

Od gimnastičke dvorane do Hollywooda

Prije nego što je postala internetska zvijezda, Livvy Dunne bila je vrhunska gimnastičarka. U tim LSU Tigersa stigla je 2021. godine, gdje je tijekom četiri sezone nastupala na najvišoj razini američke sveučilišne gimnastike.

Specijalizirala se za dvovisinski razboj i parter, a njezini visoki rezultati često su donosili ključne bodove ekipi.

Vrhunac sportske karijere doživjela je 2024. godine, kada je s LSU-om osvojila prvi nacionalni naslov u povijesti sveučilišta. Bio je to jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti tog sportskog programa.

Nakon završetka natjecateljske karijere 2025. godine, Dunne se okrenula novim izazovima. Pokrenula je i “The Livvy Fund”, projekt koji pomaže sportašicama LSU-a u dobivanju sponzorskih ugovora. U isto vrijeme počela je pohađati i satove glume, što se sada pokazalo kao logičan korak prema filmskoj industriji.

Ljubavna priča koja osvaja Ameriku

Dodatnu pozornost medija privlači i njezina veza s Paulom Skenesom, jednim od najvećih mladih talenata američkog bejzbola.

Par se upoznao na LSU-u, gdje je Skenes predvodio bejzbolsku momčad do nacionalnog naslova 2023. godine. Nakon toga izabran je kao prvi pick MLB drafta, a danas je jedna od glavnih zvijezda momčadi Pittsburgh Pirates.

Njihova veza ubrzo je postala jedna od najpraćenijih sportskih priča u SAD-u. Dunne redovito dolazi na njegove utakmice, dok Skenes podržava njezine nove projekte u Hollywoodu. Zajedno su postali pravi “power couple” američkog sporta.

Zanimljiva anegdota dodatno je oduševila obožavatelje, Dunne se još za Noć vještica 2025. godine maskirala u lik Pamele Anderson iz Baywatcha, što danas mnogi smatraju proročanskim trenutkom.

Nova zvijezda na plažama Malibua

Dok se Livvy Dunne priprema za svoju prvu veliku televizijsku ulogu, jedno je jasno, njezin put od gimnastičke dvorane do plaža Malibua nije slučajan. Kombinacija sportskog uspjeha, snažnog osobnog brenda i moći društvenih mreža otvorila joj je vrata Hollywooda.

Ako je suditi po interesu javnosti, nova verzija Baywatcha mogla bi dobiti upravo ono što joj trebA, modernu zvijezdu koja je već osvojila milijune obožavatelja prije nego što je kamera uopće počela snimati.

